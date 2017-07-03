19.06.17 17:122410
У безвізову відпустку машиною. Де в ЄС найдешевший бензин? (ІНФОГРАФІКА)
|03.07.17 11:30
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В Україні, за нашими підрахунками, бензин усе ж дешевший за всі країни ЄС. Але якщо ви плануєте road trip - варто поцікавитися, де скільки коштує бензин за межами України.
В Україні, за нашими підрахунками, бензин усе ж дешевший за всі країни ЄС. Але якщо ви плануєте road trip - варто поцікавитися, де скільки коштує бензин за межами України.
Дані для країн ЄС в еквіваленті євро наводить Єврокомісія.
Єврокомісія наводить дані по бензину 95 super, для України взяли відповідник - на сайті Мінфіну він називається бензин 95+. (Для уникнення суперечностей - дисклеймер: питання про якість є окремим питанням).
Для України взяли за середній показник за останніми даними Мінфіну - 25 гривень за літр 95+ у середньому. Гривні в євро переводили в гуглі для уникнення різночитань.
Дані на 30 липня - останні офіційні, на даний момент.
В інфографіці пораховано середню роздрібну ціну "повного бака в 50 літрів" у різних країнах, з урахуванням податків.