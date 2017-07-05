В Норвегии построили уборную с видом на водопад

Общественный туалет имеет прозрачные панели в полу и стенах, чтобы люди любовались видом. В Норвегии был построен общественный туалет с видом на водопад.

Чтобы люди любовались местными красотами, пол и стены имеют прозрачные панели, передает Dezeen.

Сооружение имеет две туалетные кабинки, а также техническое помещение. Расположено оно вблизи водопада Скьерфсфоссен.

Дизайн и цветовая гамма строения подобраны так, чтобы оно максимально напоминало кусок скалы. Именно такой была идея его создателей - архитекторов студии Fortunen.

С этой же целью были выбраны облицовочные плиты, которые сделаны из местного камня. Таким образом строение хорошо вписывается в окружающий его пейзаж.