В Норвегии построили уборную с видом на водопад

05.07.17 13:37Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Общественный туалет имеет прозрачные панели в полу и стенах, чтобы люди любовались видом. В Норвегии был построен общественный туалет с видом на водопад.

Чтобы люди любовались местными красотами, пол и стены имеют прозрачные панели, передает Dezeen.

Сооружение имеет две туалетные кабинки, а также техническое помещение. Расположено оно вблизи водопада Скьерфсфоссен.

Дизайн и цветовая гамма строения подобраны так, чтобы оно максимально напоминало кусок скалы. Именно такой была идея его создателей - архитекторов студии Fortunen.

С этой же целью были выбраны облицовочные плиты, которые сделаны из местного камня. Таким образом строение хорошо вписывается в окружающий его пейзаж.

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