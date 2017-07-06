Северная Корея приподнимает "железный занавес"

06.07.17 15:00Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Власти Северной Кореи заявляли о намерении принять в 2017 году 1 млн гостей, а в 2020-м — 2 млн.

Нищета и острое желание заработать заставляют Северную Корею приподнимать свой железный занавес: уже сегодня в страну чучхе приезжают до 100 тыс. туристов в год, а в ближайших планах — миллионы.

Тот факт, что они приехали в тоталитарное государство, туристы начинают ощущать уже в аэропорту, ведь там их встречают сопровождающие, а также отбирают мобильные телефоны.

Здесь запрещено передвигаться без местного гида и пользоваться устройствами со спутниковой системой навигации GPS. Однако, несмотря на эти ограничения и многие строгие правила, каждый год Северную Корею посещают тысячи туристов.

По оценкам туроператоров, за год страну посещают до 6 тыс. туристов из западных стран и до 90 тыс. китайцев.

При этом в последние годы туристический интерес к стране усилился: если в середине 2000-х здесь бывало не более 700 западных гостей, то сегодня их число измеряется тысячами.

Здешние власти заинтересованы в росте турпотока, который служит для государства одним из немногочисленных источников иностранной валюты. Именно поэтому еще в 2015 году здесь заявляли о намерении принять в 2017 году 1 млн гостей, а в 2020-м — 2 млн.

Особенно рады в стране Кимов путешественникам из соседнего Китая, России и других стран бывшего соцлагеря, а также Юго-Восточной Азии. Однако побывать за железным занавесом могут даже жители Японии и США, с которыми у КНДР довольно напряженные отношения. Правда, для последних путешествие сопряжено с большим риском.

Стоит отметить, что контактировать с местными жителями без ведома и согласия гида запрещено. И это не единственное правило, которого стоит придерживаться гостям в КНДР. Здесь нельзя фотографировать военных и армейские объекты, а также жилые кварталы за пределами проложенных туристических маршрутов или торговые центры.

Однако если некоторые трудности вас не пугают, то Северную Корею стоит посетить, так как посмотреть здесь действительно есть на что.

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Четверг, 06.07.2017

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