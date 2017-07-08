Самые удивительные острова Украины, которые обязательно нужно посетить (фото)

Украина – прекрасная страна для путешествий. У нас множество уникальных и очень красивых мест для летнего отдыха. Сегодня мы расскажем о самых прекрасных островах, которые есть в нашей стране.

Остров Змеиный в Одесской области

Этот остров не только очень красивый, но и знаменитый своей многовековой историей. Это место упоминается в записях Овидия и Геродота. В разные исторические эпохи Змеиный принадлежал к территории Римской, Византийской, Османской и Российской империи. А еще он расположен в непосредственной близости к Румынии. Однако добраться по суше не получится – нужно либо лететь вертолетом, либо на катере из поселка Вилково – сначала по руслу Дуная. Остров Змеиный находится за 120 километров от Одессы.

Остров Джарылгач в Херсонской области

У этого места тоже богатая история. В греческих источниках остров Джарылгач упоминается как Берег Ахилла. А еще это самый крупный необитаемый остров в Черном море и в центральной Европе, в частности. Также он славится своей уникальной флорой и фауной – почти все виды животных и растений здесь занесены Красную книгу. А в целом, вся территория острова и прилегающая к нему акватория относится к Национальному природному парку «Джарылгацкий».

Остров Березань в Николаевской области

Этот остров вошел в историю благодаря российскому поэту Александру Пушкину. Он упоминал это место в своей поэме «Сказка о царе Султане». Это место являет собой небольшой остров в Черном море при входе в Днепровско-Бугский лиман. Оно принадлежит к территории Национального историко-археологического заповедника «Ольвия».

В отличии от вышеупомянутых островов, попасть сюда не представит труда. Заказать экскурсию можно у местных жителей или на курортах Коблево, Очакова, Рыбаковки, Кинбурнской косы, Николаева.

Остров Инь-Янь в Ивано-Франковской области

Местные жители говорят, что на здесь обитает истинная гармония, которая вдохновляет и дает неимоверные силы. Эти два острова на реке Днестр являют собой по форме древнекитайский символ Инь-Янь. Территория острова относится к Национальному природному парку «Днестровский каньон». Возможно, такое название острову дали для привлечения туристов, но, согласитесь, выглядит это очень эффектно.