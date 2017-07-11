Николаевский университет приглашает абитуриентов, не сдавших ЗНО или недобравших баллы

Специалисты Университета им. П Орлика разработали разнообразные программы действий для абитуриентов, которые не сдали ЗНО или недобрали необходимое количество баллов для поступления. Эти программы позволяют каждому человеку, желающему учиться, найти свой вариант получение высшего образования.

Об этом сообщает пресс-центр вуза.

Для каждой индивидуальной ситуации разработан алгоритм, получивший название «Шанс». Задача «Шанса» учесть особенности ситуации, сложившейся у абитуриента и предложить модель входа в образовательное пространство, позволяющую получить образование искомого уровня, не потерять год, а иногда, даже выиграть во времени.

«Многие говорят, что система внешнего независимого оценивания, существующая в нашем государстве, приводит к ограничению доступности образования. Однако это не так. Просто ЗНО позволяет соискателям высшего образования начать свой путь с уровня, соответствующего уровню их подготовки», - сообщили в пресс центре университета

Абитуриентов, желающих начать обучение в этом году и найти наилучшую учебную программу, университет имени П.Орлика приглашает на консультации ежедневно, по адресу: город Николаев, улица Котельная, 2, телефон приемной комиссии (0512)59-30-01, 55-07-36. (050)394-72-87.