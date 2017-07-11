Полезные советы: пять способов сэкономить в отпуске

Большинство людей привыкли откладывать деньги на отпуск, чтобы потом ни в чем себе не отказывать. И это правильно, ведь вы этого заслужили. Но разумная экономия еще никому не мешала.

Экономим на еде

Один из способов экономии – покупка продуктов на рынке. Это предоставит возможность отведать местную кухню, не тратя лишних денег. Кроме того, заграницей прямо на рынках часто предлагают приготовить купленные продукты на ваших глазах. Это не только поможет сэкономить, но и подарит новые впечатления, ведь иногда приготовление местной еды – само по себе зрелище.

Если обедаете в ресторане – ищите в меню «блюда дня». Это может быть тот же комплексный обед из первого, второго и десерта, по очень выгодной цене. Кроме того, часто эти блюда готовят именно из самых свежих продуктов.

Наблюдайте за местными жителями. Эти люди точно знают, где в городе фирменный и недорогой фастфуд. Часто к таким лоткам выстраиваются очереди.

Экономим на проживании

Если собираетесь в отпуск всей семьей, то выгоднее будет арендовать отдельный домик, а не проживать в отелях. Так у каждого из членов семьи будет отдельная комната, а еще вы сможете готовить еду сами, что тоже поможет здорово сэкономить. Особенно если покупать продукты на местных рынках.

Если все же хотите жить в отеле, то на сайтах при бронировании обращайте внимание на всплывающие окна-подсказки. Там часто «прячется» полезная информация о том, сколько доступных номеров осталось на выбранные даты и сколько можно сэкономить, если сдвинуть время своей поездки. Иногда можно сэкономить даже до 75% стоимости номеров. А еще некоторые гостиницы предлагают бесплатные завтраки в качестве бонуса.

Экономим на экскурсиях

Всегда спрашивайте в турфирмах бесплатные карты, буклеты, купоны со скидками в ресторанах и магазинах.

Часто курорты или офисы туризма в городах предлагают бесплатные экскурсии. Информация о таких мероприятиях появляется на официальных сайтах городов, либо собрана на специализированных ресурсах. Не ленитесь поискать и вы обязательно что-нибудь отыщите.

Еще один вариант – бесплатные мобильные аудиогиды. Это также поможет существенно сэкономить в отпуске на экскурсиях и опять же подарит возможность открыть для себя новые места.

Ходите в музеи. Буквально у всех знаменитых музеев присутствует услуга бесплатного посещения. Это могут быть определенные дни или часы. Информацию об этом можно найти на официальных сайтах музеев или галерей.

Экономим на шопинге

Мало кто знает, что небольшую скидку иностранцы могут получить в больших торговых центрах и универмагах. Чтобы узнать, есть ли такая скидка в том или ином заведении, обратитесь обратиться на стойку информации и предъявите паспорт в случае необходимости.

Система такс-фри помогает сэкономить в отпуске на покупках за границей до 19%. Напомним схему действий: покупаете в одном магазине товары на определенную сумму (в каждой стране разная), просите оформить для вас специальный бланк, а перед вылетом на таможне ставите печать и получаете деньги в пунктах возврата.

«Аутлет» – формат торгового центра, специализирующегося на продаже одежды известных брендов со значительными скидками. Аутлеты круглый год предоставляют скидку до 70%. Всю необходимую информацию можно найти в интернете еще до отъезда в отпуск.

Экономим на связи заграницей

Для этого можно накануне приобрести международную sim-карту (например GlobalSim, «ГудЛайн», Simtravel). Главное преимущество такой карты в том, что ее не блокируют, если закончились деньги на счету. Она предоставит выгодные тарифы для звонков в Италии, Испании, Франции.

Также можно купить sim-карту непосредственно местного оператора в той стране, где вы находитесь. Но это имеет смысл, только если вы останетесь в этой стране дольше недели. Из минусов – много формальностей при оформлении.

Ну и самый бюджетный вариант – бесплатная связь с родными через Skype или Viber. Но для этого придется искать Wi-Fi.