Одна из лучших авиакомпаний мира начинает полёты в Украину

Qatar Airways объявила о том, что в 2017-2018 гг. откроет 12 новых направлений, среди которых был назван и Киев.

С 28 августа авиакомпания Qatar Airways начнет осуществлять ежедневные вылеты в Борисполь из Дохи, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

«Лучшая авиакомпания мира-2016 по версии Skytrax — в Украине», — добавил министр. Эту информацию на Facebook подтвердил и руководитель представительства Qatar Airways в Восточной Европе, Украине и России Назир Абдувахидов.

«У меня для вас новость без преувеличения всеукраинского масштаба: Qatar Airways начинает полёты в Киев, аэропорт Борисполь с 28 августа 2017 ежедневно», — написал он.

Напомним, в начале июля ближневосточный перевозчик обнародовал на своем сайте 14 вакансий в украинской команде. Среди прочих, компания ищет директора по маркетингу и e-commerce, коммерческого менеджера, HR-специалиста, финансового директора и менеджеров по работе в аэропорту.

Как сообщалось ранее, Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2017 году, составленный по данным опроса британской маркетинговой компаний Skytrax. В прошлом году катарский авиаперевозчик занимал вторую позицию. Ранее авиакомпания трижды занимала первое место — в 2015, 2011 и 2012 годах.