ТОП-10 стран для иммиграции в 2017 году

13.07.17 12:30Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Желаете уехать за границу? Тогда вам обязательно нужно знать, в каких странах лучше всего относятся к иммигрантам.

1. Швеция

В 2017 году весь мир обратил внимание на иммиграцию в Швецию. Все дело в том, что президент США Дональд Трамп в начале года заявил, что эта скандинавская страна должна послужить для США примером того, как не нужно впускать мигрантов на свою территорию.

В последние годы Швеция действительно является популярным направлением для миграции среди жителей Ближнего Востока и Африки. Несмотря на то, что пик миграции пришелся на 2015 год, Швеция продолжает лидировать в Европе по количеству мигрантов на душу населения.

2. Канада

Такую высокую позицию Канада прежде всего заслужила благодаря стабильной экономике и эффективным мерам по интеграции иммигрантов. К примеру, в стране существуют специальные языковые курсы для иммигрантов.

В Канаде можно получить вид на жительство разными способами: попросить политическое убежище, вступить в брак с гражданином страны, приехать по программе профессиональной иммиграции и так далее. Чаще всего сюда едут именно трудовые мигранты.

3. Швейцария

Главным фактором такой высокой позиции Швейцарии является экономическая стабильность государства. Кроме того, страна делает все необходимое для интеграции иммигрантов.

Также Швейцария привлекает отличной экологией и хорошими условиями жизни. Тем не менее получить ВНЖ в этой стране достаточно сложно. Если вы не являетесь ученым, для которых создают благоприятные условия, то на получение швейцарского гражданства придется потратить как минимум 12 лет.

4. Австралия

Австралия занимает третье место в мире по уровню жизни. Неудивительно, что в последнее время она привлекает большое количество иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Самым популярным способом переезда в Австралию является профессиональная иммиграция (General Skilled Migration). Она позволяет представителям отдельных профессий получить визу для постоянного или временного проживания на территории страны.

5. Германия

Германия также вполне заслужено занимает высокое место в топ-10. В последние несколько лет она пережила настоящий бум иммигрантов.

Германию заполонили выходцы из Африки и Ближнего Востока. Руководство страны неоднократно подвергалось критике за то, что позволило попасть на территорию Германии и остаться там слишком большому количеству мигрантов.

Самым распространенным способом получения ВНЖ является обучение в немецком университете, тем более что обучение в стране бесплатное.

6. Норвегия

Среди ряда скандинавских стран в списке 10 лучших направлений для иммиграции нашлось место для Норвегии. Ее главные плюсы – стремление к равенству доходов и мощная экономика.

Интересно, что беженцев сюда привлекает совсем не возможность трудоустройства, а пособия, которые платит местное правительство. Впрочем, в Норвегии поняли, что это не самый эффективный способ привлечение рабочей силы, и поэтому думают над изменением слишком щедрой системы социальных выплат.

7. США

Возможно, позиция США многим покажется довольно низкой, так как эта страна всегда была одним из самых популярных направлений для иммиграции. Однако США получили плохие результаты по критерию уровня равенства доходов. Да и политика президента Трампа угрожает перспективам иммигрантов.

Высокие оценки США получили за объем денежных переводов, которые иммигранты отправляют на родину.

8. Нидерланды

Компания U.S. News and World Report составила рейтинг лучших стран для иммиграции в 2017 году. В его основу легли такие факторы, как стабильность экономики, равенство доходов и рынок труда.

В итоге эксперты составили рейтинг стран, исходя из мнений более 21 тыс. бизнесменов и представителей деловой среды.

Создатели рейтинга отмечают, что при анализе показателей миграции они пользовались статистикой ООН и Всемирного банка, а также данными о денежных переводах в другие государства.

Предлагаем вам ознакомиться со списком 10 лучших стран для иммиграции в 2017 году.

  1. Швеция

В 2017 году весь мир обратил внимание на иммиграцию в Швецию. Все дело в том, что президент США Дональд Трамп в начале года заявил, что эта скандинавская страна должна послужить для США примером того, как не нужно впускать мигрантов на свою территорию.

В последние годы Швеция действительно является популярным направлением для миграции среди жителей Ближнего Востока и Африки. Несмотря на то, что пик миграции пришелся на 2015 год, Швеция продолжает лидировать в Европе по количеству мигрантов на душу населения.

  1. Канада

Такую высокую позицию Канада прежде всего заслужила благодаря стабильной экономике и эффективным мерам по интеграции иммигрантов. К примеру, в стране существуют специальные языковые курсы для иммигрантов.

В Канаде можно получить вид на жительство разными способами: попросить политическое убежище, вступить в брак с гражданином страны, приехать по программе профессиональной иммиграции и так далее. Чаще всего сюда едут именно трудовые мигранты.

  1. Швейцария

Главным фактором такой высокой позиции Швейцарии является экономическая стабильность государства. Кроме того, страна делает все необходимое для интеграции иммигрантов.

Также Швейцария привлекает отличной экологией и хорошими условиями жизни. Тем не менее получить ВНЖ в этой стране достаточно сложно. Если вы не являетесь ученым, для которых создают благоприятные условия, то на получение швейцарского гражданства придется потратить как минимум 12 лет.

  1. Австралия

Австралия занимает третье место в мире по уровню жизни. Неудивительно, что в последнее время она привлекает большое количество иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Самым популярным способом переезда в Австралию является профессиональная иммиграция (General Skilled Migration). Она позволяет представителям отдельных профессий получить визу для постоянного или временного проживания на территории страны.

  1. Германия

Германия также вполне заслужено занимает высокое место в топ-10. В последние несколько лет она пережила настоящий бум иммигрантов.

Германию заполонили выходцы из Африки и Ближнего Востока. Руководство страны неоднократно подвергалось критике за то, что позволило попасть на территорию Германии и остаться там слишком большому количеству мигрантов.

Самым распространенным способом получения ВНЖ является обучение в немецком университете, тем более что обучение в стране бесплатное.

  1. Норвегия

Среди ряда скандинавских стран в списке 10 лучших направлений для иммиграции нашлось место для Норвегии. Ее главные плюсы – стремление к равенству доходов и мощная экономика.

Интересно, что беженцев сюда привлекает совсем не возможность трудоустройства, а пособия, которые платит местное правительство. Впрочем, в Норвегии поняли, что это не самый эффективный способ привлечение рабочей силы, и поэтому думают над изменением слишком щедрой системы социальных выплат.

  1. США

Возможно, позиция США многим покажется довольно низкой, так как эта страна всегда была одним из самых популярных направлений для иммиграции. Однако США получили плохие результаты по критерию уровня равенства доходов. Да и политика президента Трампа угрожает перспективам иммигрантов.

Высокие оценки США получили за объем денежных переводов, которые иммигранты отправляют на родину.

  1. Нидерланды

Нидерланды являются одним из самых развитых в плане культуры и экономики государств в мире. Место в топ-10 страна заслужила благодаря экономической стабильности и стремлению к справедливому распределению доходов.

Каждый год сюда приезжают примерно 45 тыс. иммигрантов из стран, которые не входят в Евросоюз. Впрочем, иммиграционная политика направлена на привлечение тех людей, которые не нуждаются в государственном пособии.

9. Финляндия

Компания U.S. News and World Report составила рейтинг лучших стран для иммиграции в 2017 году. В его основу легли такие факторы, как стабильность экономики, равенство доходов и рынок труда.

В итоге эксперты составили рейтинг стран, исходя из мнений более 21 тыс. бизнесменов и представителей деловой среды.

Создатели рейтинга отмечают, что при анализе показателей миграции они пользовались статистикой ООН и Всемирного банка, а также данными о денежных переводах в другие государства.

Предлагаем вам ознакомиться со списком 10 лучших стран для иммиграции в 2017 году.

  1. Швеция

В 2017 году весь мир обратил внимание на иммиграцию в Швецию. Все дело в том, что президент США Дональд Трамп в начале года заявил, что эта скандинавская страна должна послужить для США примером того, как не нужно впускать мигрантов на свою территорию.

В последние годы Швеция действительно является популярным направлением для миграции среди жителей Ближнего Востока и Африки. Несмотря на то, что пик миграции пришелся на 2015 год, Швеция продолжает лидировать в Европе по количеству мигрантов на душу населения.

  1. Канада

Такую высокую позицию Канада прежде всего заслужила благодаря стабильной экономике и эффективным мерам по интеграции иммигрантов. К примеру, в стране существуют специальные языковые курсы для иммигрантов.

В Канаде можно получить вид на жительство разными способами: попросить политическое убежище, вступить в брак с гражданином страны, приехать по программе профессиональной иммиграции и так далее. Чаще всего сюда едут именно трудовые мигранты.

  1. Швейцария

Главным фактором такой высокой позиции Швейцарии является экономическая стабильность государства. Кроме того, страна делает все необходимое для интеграции иммигрантов.

Также Швейцария привлекает отличной экологией и хорошими условиями жизни. Тем не менее получить ВНЖ в этой стране достаточно сложно. Если вы не являетесь ученым, для которых создают благоприятные условия, то на получение швейцарского гражданства придется потратить как минимум 12 лет.

  1. Австралия

Австралия занимает третье место в мире по уровню жизни. Неудивительно, что в последнее время она привлекает большое количество иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Самым популярным способом переезда в Австралию является профессиональная иммиграция (General Skilled Migration). Она позволяет представителям отдельных профессий получить визу для постоянного или временного проживания на территории страны.

  1. Германия

Германия также вполне заслужено занимает высокое место в топ-10. В последние несколько лет она пережила настоящий бум иммигрантов.

Германию заполонили выходцы из Африки и Ближнего Востока. Руководство страны неоднократно подвергалось критике за то, что позволило попасть на территорию Германии и остаться там слишком большому количеству мигрантов.

Самым распространенным способом получения ВНЖ является обучение в немецком университете, тем более что обучение в стране бесплатное.

  1. Норвегия

Среди ряда скандинавских стран в списке 10 лучших направлений для иммиграции нашлось место для Норвегии. Ее главные плюсы – стремление к равенству доходов и мощная экономика.

Интересно, что беженцев сюда привлекает совсем не возможность трудоустройства, а пособия, которые платит местное правительство. Впрочем, в Норвегии поняли, что это не самый эффективный способ привлечение рабочей силы, и поэтому думают над изменением слишком щедрой системы социальных выплат.

  1. США

Возможно, позиция США многим покажется довольно низкой, так как эта страна всегда была одним из самых популярных направлений для иммиграции. Однако США получили плохие результаты по критерию уровня равенства доходов. Да и политика президента Трампа угрожает перспективам иммигрантов.

Высокие оценки США получили за объем денежных переводов, которые иммигранты отправляют на родину.

  1. Нидерланды

Нидерланды являются одним из самых развитых в плане культуры и экономики государств в мире. Место в топ-10 страна заслужила благодаря экономической стабильности и стремлению к справедливому распределению доходов.

Каждый год сюда приезжают примерно 45 тыс. иммигрантов из стран, которые не входят в Евросоюз. Впрочем, иммиграционная политика направлена на привлечение тех людей, которые не нуждаются в государственном пособии.

  1. Финляндия

Финляндия – еще одна скандинавская страна в топ-10 самых привлекательных для иммигрантов направлений. Здесь торжествует развитый социализм, а иностранцев привлекают прогрессивные законы, высокий уровень жизни и социальных стандартов.

В 1999 году в Финляндии начал действовать Закон об адаптации, который гарантирует равные права иммигрантам и жителям страны.

10. Дания

Замыкает топ-10 Дания, четвертый представитель Скандинавии в этом рейтинге. Авторы отчета отметили ее стабильную экономику и меры по интеграции иммигрантов.

Иностранцев привлекает доброжелательное отношение со стороны местных жителей и государства, высокие стандарты жизни, а также замечательные условия для предпринимательской деятельности.

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