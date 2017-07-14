В Николаеве состоится турнир по стритболу

В субботу, 22 июля, на улице Соборной напротив Каштанового сквера состоится традиционный ежегодный турнир по баскетболу 3х3в двух категориях – юноши до 18-ти лет и взрослые.

Участие - бесплатно. Регистрация начинается в 09:15, начало игр - 10:00, сообщили организаторы в Facebook.

"Сразу предупреждаем - в этом году названия команд будут подлежать цензуре. Просьба заранее продумать приличные названия команд. Мы играем на центральной улице нашего города, используется микрофон, возможны «высокие гости», поэтому давайте соответствовать..." – призвали они.