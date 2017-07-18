Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности 18 июля в 14:00 состоится открытое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора руководителей объектов коммунальной собственности на должности. Директор Владимировской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Николаевского областного совета; Директор Вознесенской общеобразовательной школы — интерната I-III ступеней «Одаренность» Николаевского областного совета; Главный врач Николаевской областной больницы восстановительного лечения Николаевского областного совета; Директор Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней № 6 Николаевского областного совета; Директор Привольнянской специальной общеобразовательной школы — интерната Баштанского района Николаевской областной совет. К обсуждению кандидатур приглашаются СМИ, общественные активисты, организации, эксперты и неравнодушные граждане. Адрес: ул. Адмиральская, 22, 4-й этаж, малый зал облгосадминистрации. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама