Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности

18.07.17 09:49Сколько просмотров этой статьи99Сколько комментариев этой статьи0

18 июля в 14:00 состоится открытое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора руководителей объектов коммунальной собственности на должности.

Директор Владимировской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Николаевского областного совета;

Директор Вознесенской общеобразовательной школы — интерната I-III ступеней «Одаренность» Николаевского областного совета;

Главный врач Николаевской областной больницы восстановительного лечения Николаевского областного совета;

Директор Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней № 6 Николаевского областного совета;

Директор Привольнянской специальной общеобразовательной школы — интерната Баштанского района Николаевской областной совет.

К обсуждению кандидатур приглашаются СМИ, общественные активисты, организации, эксперты и неравнодушные граждане.

Адрес: ул. Адмиральская, 22, 4-й этаж, малый зал облгосадминистрации.

Похожие новости

21.05.17 11:08"Оксамитова стежка" пройшов в стінах Миколаївського академічного російського драматичного театру

14.05.17 08:44Претендентов на пост главного врача Николаевской областной больницы восстановительного лечения нет

12.03.17 20:36В Николаеве конкурс шевченковской поэзии собрал рекордное количество участников

07.03.17 19:12Молодых ученых Николаевской области приглашают на конкурс

07.03.17 18:53Николаевские студенты на конкурсе отведали «яблоко искушения»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Вторник, 18.07.2017

Закругление верхнее-левое

14:47Порошенко: Проект "Новороссия" потерпел крах

14:34Tesla с автопилотом попала в аварию в США

14:16Парень с Николаева потерял память на курорте

14:01Аваков запевняє, що кількість злочинів знизилася

13:55Найдены пять противотанковых мин на Николаевщине

13:41Віце-президент ФІФА заарештований за підозрою в корупції

13:34Швейцарські вчені роздрукували унікальне 3D-серце, що відтворює функції органу

13:05Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись

12:53Миколаївщина зібрала більше півтора мільйони тонн зерна

12:37Вступительная кампания-2017: Девушки массово подали заявления на военные специальности

12:21От мэра Кличко ушел известный заместитель

12:10На Николаевщине грузовик перевернулся на ж/д путях; пострадали два человека

11:58Барселона отчиталась о рекордных доходах за год

11:46Размер компенсации нардепам за аренду жилья увеличили почти вдвое

11:34В Черновцах разбился рейсовый автобус, есть жертвы

11:21В Украине запустили две электростанции

11:08На Николаевщине жители села перегородили проезд водителям фур

10:55Украину представят 44 спортсмена на олимпийском фестивале в Венгрии

10:49США полностью отменили запрет на провоз ноутбуков в самолетах

10:38В Корабельном районе торжественно открыли частично обновленный сквер «Белая акация»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.07.17 14:522230

В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

04.07.17 15:152460

В Николаевской области падает численность населения

04.07.17 15:342730

Уже на этой неделе правительство выделит 15 млрд грн на субсидии – Гройсман

04.07.17 17:192480

ЕС: Олигархи мешают реформам в Украине

Самые читаемые

08.07.17 23:178930

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167470

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

13.07.17 14:455750

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

05.07.17 16:004430

Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама