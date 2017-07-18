04.07.17 14:522230
Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности
|18.07.17 09:49
|99
|0
18 июля в 14:00 состоится открытое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора руководителей объектов коммунальной собственности на должности.
18 июля в 14:00 состоится открытое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора руководителей объектов коммунальной собственности на должности.
Директор Владимировской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Николаевского областного совета;
Директор Вознесенской общеобразовательной школы — интерната I-III ступеней «Одаренность» Николаевского областного совета;
Главный врач Николаевской областной больницы восстановительного лечения Николаевского областного совета;
Директор Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней № 6 Николаевского областного совета;
Директор Привольнянской специальной общеобразовательной школы — интерната Баштанского района Николаевской областной совет.
К обсуждению кандидатур приглашаются СМИ, общественные активисты, организации, эксперты и неравнодушные граждане.
Адрес: ул. Адмиральская, 22, 4-й этаж, малый зал облгосадминистрации.