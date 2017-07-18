Польша поднимает зарплаты украинским заробитчанам

Польские работодатели предлагают украинцам различные формы поощрения.

Представители польской рекрутинговой фирмы Upper Job утверждают, что после введения для Украины безвизового режима, украинские работники в Польше получают большие зарплаты.

Если раньше часовые ставки колебались на уровне 9-10 злотых, то сейчас в разных отраслях они выросли до 14-25 злотых. В среднем работники из Украины хотят зарабатывать на 33% больше, чем это было раньше.

Получать большие зарплаты стали штукатуры, повара, каменщики и работники отелей.

Эксперты говорят, что украинцы интересуются немецким рынком, где могут заработать в четыре раза больше, чем в Польше. Поэтому польские работодатели теперь часто предлагают украинцам различные формы поощрения. Например, предоставляют работникам жилье, за которое они не будут платить, а это уже сэкономит работникам от 300 до 500 злотых.

Ранее сообщалось, что Польша меняет условия трудоустройства для украинцев.

Также напомним, что в Минсоцполитики могут обязать украинских гастарбайтеров выплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд в Украине.