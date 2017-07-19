10 невероятных фактов о жизни в Антарктиде

Нужно быть особенным человеком, чтобы добровольно отправиться на край света во имя науки. Но именно это кучка людей делает каждое лето (в южном полушарии в это время зима) на географическом Южном полюсе.

Живущие на полярной станции «Амундсен — Скотт» в течение зимы переживают время, полное приключений, изоляции и того самого опыта, который доступен очень немногим. Жить на Южном полюсе хоть и трудно, но очень интересно. Где еще вы найдете…

Один восход и один закат в год

Из-за уникального расположения Южного полюса на самом дне земного шара, солнце там видно как нигде больше. Именно на концах Земли можно понаблюдать за самым длинным закатом.

Из-за наклона оси планеты Южный полюс испытывает один закат и один восход в год. На смену этих двух явлений уходит много дней, поэтому любителям посмотреть на Солнце будет на что посмотреть, во всех смыслах.

Часы не нужны

Если вы работаете на свежем воздухе, часы вам не понадобятся. Когда солнце, наконец, взойдет, оно будет постепенно подниматься до середины лета, а затем медленно спускаться к горизонту.

Пока светящийся шар ползет по небу, освещая его 24/7, понять время суток будет очень просто. Когда светило окажется у определенного здания или опознавательного знака в определенное время, оно будет оказываться там каждый день в то же время. Если время обеда наступает, когда солнце находится над объектом с метеорологическим зондом, можно отправляться в кафетерий всякий раз, когда это случается.

Головокружительное путешествие

По прибытии на Южный полюс вы обнаружите, что ходить там не так уж сложно. Лед хорошо спрессован и кристаллизовался, образовав не скользкую поверхность. Антарктида везде одинакова, не считая высоты.

Южный полюс лежит на 3000-метровой пластине льда, и новоприбывшие оказываются примерно в 3 километрах над уровнем моря. Никаких элеваторов нет, поэтому всякий раз, когда багаж придется поднимать на 15 метров, они будут сурово напоминать о возвышенности.

Сонливость может стать проблемой

Ваше тело в конечном счете акклиматизируется к высоте, но физиологически подъем будет переноситься еще тяжелее из-за атмосферного явления, которое можно обнаружить только на полюсах. Когда барометрическое давление падает, воздух становится плотнее, как и всюду на Земле. Наша планета вертится вокруг своей оси, создавая центробежную силу. Эта сила стягивает атмосферу к экватору, «опуская» небо на полюсах.

По мере падения небес воздух становится тоньше, делая высоту Южного полюса большей, чем она на самом деле является. Поскольку жители обитают на высоте 3000 метров над уровнем моря, лишние 600 метров могут вызвать сонливость, которую скалолазы испытывают при подъеме на высоту.

В ловушке

Хотя исследовательские станции Южного полюса гудят научной деятельностью во время коротких летних сезонов, на зиму там остается лишь небольшая команда из 50 человек. Эти отважные души находятся в изоляции на дне планеты, начиная с момента отбытия последнего самолета в середине февраля и до возвращения следующего в конце октября – начале ноября.

Вне зависимости от болезни и сумасшествия, людям приходится оставаться в западне, поскольку низкие температуры зимой наверняка заморозят самолетное топливо, сделав любой отлет невозможным.

Унылый месяц

Для тех, кто отважился положить себя во имя науки, зима будет долгой. После закатов длиной в несколько дней и месяца сумерек воцаряется ночь на несколько месяцев. Некоторые страдают от сезонного аффективного расстройства, но чаще всего работа, жизнь и творчество в тесном контакте одних и тех же 50 человек на протяжении недель сказываются хуже всего остального.

Такие условия кого угодно сделают капризным, и даже самые жизнерадостные выходят с кислой миной, когда зима заканчивается. В большинстве случаев это происходит примерно в августе. Хотя на всех влияние оказывается разным, видеть одни и те же лица в бесконечной темноте порядком надоедает.

Унылый месяц

Для тех, кто отважился положить себя во имя науки, зима будет долгой. После закатов длиной в несколько дней и месяца сумерек воцаряется ночь на несколько месяцев. Некоторые страдают от сезонного аффективного расстройства, но чаще всего работа, жизнь и творчество в тесном контакте одних и тех же 50 человек на протяжении недель сказываются хуже всего остального.

Такие условия кого угодно сделают капризным, и даже самые жизнерадостные выходят с кислой миной, когда зима заканчивается. В большинстве случаев это происходит примерно в августе. Хотя на всех влияние оказывается разным, видеть одни и те же лица в бесконечной темноте порядком надоедает.

Когда земля носит

Южный полюс лежит на пластине льда 3-километровой толщины. А когда лед лежит сверху, он имеет склонность скользить… сильно скользить. Хотя настоящий географический Южный полюс не движется, метка и здания над ним — еще как, на 2,5 сантиметра в день. Все относительно полюса смещается на 9 метров в год.

Геодезисты точно определяют точное местоположение Южного полюса, а метка полюса ежегодно перемещается, чтобы компенсировать длительное медленное скольжение.

Оббежать весь мир

Бег — отличный способ сохранить форму, но бег на холоде может здорово обжигать легкие. Тем не менее немногие могут противостоять искушению быть способным похвастаться тем, что они буквально оббежали весь мир. На Южном полюсе это потребует около 20 шагов.

Чтобы поставить бегунов в честные условия, на станции проходит ежегодный забег. Маршрут кольцом обходит метку полюса, позволяя участникам абсолютно честно говорить, что они действительно оббежали весь мир.

Новый год и снова, и снова, и снова

Временные зоны разделены на 15 градусов долготы. Эти градусы больше всего разделены на экваторе — между ними примерно 111 километров. С экватора они уходят на север и юг, постепенно снижая расстояние между собой, пока все 24 не сойдутся на полюсах. Проживая на Южном полюсе, люди имеют возможность переходить из одной временной зоны в другую за несколько шагов.

В Новый год это приобретает особый размах. Полярные жители могут отмечать Новый год в каждой временной зоне Земли, просто переставляя ноги. Только сильнейшие смогут пережить 24-часовое празднество.