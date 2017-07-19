Украинские туристы заполонили турецкие курорты

19.07.17 15:30Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты отмечают, что в 2017 году наблюдается резкий рост количества отечественных отдыхающих в Турции по сравнению с прошлым годом.

За первые 5 месяцев 2017 года (с января по май) поток украинских туристов в Турцию вырос на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила директор компании Coral Travel Татьяны Прокопенко.

«Украина вошла в топ-10 стран-лидеров турпотока в Турцию, продемонстрировав рост на 24,48%, по сравнению с показателями прошлого года», – заявила она.

Если говорить в общем, то за 5 месяцев текущего года в Турции побывали более 316 тыс. украинцев. Самым популярным курортом среди украинцев является Анталия.

Вместе с тем средняя цена на отдых в турецких отелях остается на уровне 2016 года. За 9 ночей двум отдыхающим придется заплатить 1,3 тыс. долларов.

Кроме Турции, в список самых популярных направлений для отдыха среди украинцев вошли Испания и Греция.

Отметим, что в прошлом году украинские туристы установили рекорд по посещению Турции. Всего страну посетило 1,25 млн жителей Украины.

Напомним, что ранее пресс-служба офиса по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине заявила, что Украина смогла войти в десятку стран-лидеров по количеству туристов в Турции, заняв 9 место.

Самыми популярными направлениями среди отечественных путешественников в Турции являются Анталия, Стамбул, а также курорты Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис.

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