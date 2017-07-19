Лучшие малоизвестные направления для отдыха в Европе для бюджетных туристов

19.07.17 15:45Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Традиционно европейские курорты считаются дорогими по сравнению, к примеру, с турецкими или египетскими. Но все же в Европе тоже есть места для бюджетного отдыха.

Компания Mastercard проанализировала малоизвестные среди путешественников места для отдыха в Европе и составила список самых бюджетных. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Первую строчку занял испанский регион Астурия, расположенный на севере страны. Здесь находится деревня Ковадонга — известное за пределами Испании место поклонения и паломничества христианских верующих. Также здесь есть два озера, которые облюбовали туристы.

Второе место в списке малоизвестных бюджетных направлений досталось мальтийскому городу Зеббудж. Его основали примерно в 1282 году. Здесь все еще стоит церковь, построенная в 1736 году. Из города можно насладиться захватывающим панорамным видом на море и на весь остров Мальта в целом.

Замыкает ТОП-3 исторический регион в Австрии Зальцкаммергут. На его территории находится гора Дахштайн, которая попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также эта область славится своими красивыми озерами.

Кроме того, в список бюджетных направлений для отдыха вошли Азорские острова в Португалии, деревня Леднице-Вальтице в Чехии, остров Сааремаа в Эстонии, мыс Колка в Латвии и другие малоизвестные места.

Рейтинг был составлен на основе информации Mastercard и мнения экспертов туристической отрасли. Специалисты оценивали места по нескольким критериям — стоимость жизни и питания, популярность среди туристов, красота местности, возможность безналичных расчетов и т.д.

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