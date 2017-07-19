В Харькове создадут Институт танковых войск

Институт появится на базе Харьковского политеха.

Кабмин принял решение о создании Института танковых войск на основе факультета Национального университета "Харьковский политехнический институт". Создание одобрено на заседании 19 июля, передает Гордон.

По словам министра обороны Степана Полторака, данное решение не повлияет на функционирование Нацакадемии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

"Это постановление никоим образом не влияет на уровень, статус, набор, финансирование Академии Сухопутных войск. Наоборот, мы рассматриваем вопрос об открытии лицея в Червонограде", - сказал Полторак.

По его словам, также рассматривается вопрос о создании факультета военной подготовки в Национальном университете в Каменец-Подольском и его передаче в состав Академии Сухопутных войск.

"Это решение позволит качественно готовить танкистов и офицеров для Вооруженных сил Украины", - добавил министр обороны.