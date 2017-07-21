Навіщо кораблебудуванню дизайнери

Конкурс на цю спеціальність у миколаївському виші традиційно один з найвищих.

Нині в Україні 74 кафедри різних вишів готують майбутніх дизайнерів. У кожного власне бачення методики викладання і спеціалізації. Логічно, що в Миколаєві, який славився кораблебудуванням, виникла спеціальність «дизайн кораблів та суден». Однак нині ці межі розширено.

У місцевому університеті кораблебудування дизайнерів випускають уже 12 років. Конкурс на місце зазвичай один з найвищих у виші. Вихованцями пишаються викладачі, серед яких знані науковці, художники, архітектори, скульптори.

Дівчата обирають дизайн. Фото автора Дівчата обирають дизайн. Фото автора

Батьком кафедри дизайну в тодішньому інституті кораблебудування вважають кандидата технічних наук Олександра Данилка. Він закінчив Гданський політехнічний університет, отримавши диплом архітектора. А коли повернувся до Миколаєва, запропонував відкрити спеціалізацію архітектура суден.

«Нічого тоді не вийшло, мене не зрозуміли, — згадує Олександр Васильович. — Коли Україна зажила новим життям, виникла ідея започаткувати вивчення дизайну, що для міста, в якому тоді ще будували кораблі, стало б справою перспективною. І хоч одразу зіткнулися з бюрократичними складнощами, згодом подолали їх. Вважаю, що наші студенти успішні. Вони орієнтуються в новітніх комп’ютерних технологіях, застосовують їх у навчанні й створенні власних проектів. Особливо тішать дипломні проекти, пов’язані з суднобудуванням, інтер’єром суден і яхт».

Підтримує думку колеги і секретар Миколаївського обласного осередку Спілки дизайнерів України Борис Старощук. Однак зазначає, що насамперед треба подолати проблему працевлаштування талановитої молоді.

На виставці дизайнерських робіт представлено оригінальні світильники, які виготовили попередні учасники. Фото автора На виставці дизайнерських робіт представлено оригінальні світильники, які виготовили попередні учасники. Фото автора

«Є в нас агенція розвитку Миколаєва. Хай би її співробітники озвучили дизайнерам проблеми, поставили завдання й надали робочі місця, — каже він. — Вони все самі намалюють, вимислять, створять. Так роблять в усіх країнах, де зрозуміли, що дизайн — це один з рушіїв економіки».

В Україні останнім часом змінилося на краще ставлення до дизайну. На честь 30-річчя створення Спілки дизайнерів України започатковано професійне свято День дизайнера. За словами керівника спілки Юрія Борисова, «таке професійне свято має бути, оскільки без дизайнерської складової не може йтися про розвиток вітчизняної промисловості й економіки».

Ганна Сиромятнікова стала найкращим дизайнером серед студентів. Фото автора Ганна Сиромятнікова стала найкращим дизайнером серед студентів. Фото автора

Керівник Миколаївського осередку Спілки дизайнерів викладач кафедри дизайну Сергій Чігінцев упевнений, що без дизайну розквіт країни не можливий. За підрахунками Сергія Івановича, український дизайн налічує 50 років розвитку і нарешті ця професія отримує поштовх. Тож можливо, й нинішні студенти миколаївського вишу принесуть у світове мистецтво дизайну власні надбання. Адже потенціалу, творчим задумам, натхненню молодих можна лише позаздрити. Нещодавно таланти 15 студентів розкрили на конкурсі «Друге життя предмета». Цього року завдання полягало в тому, щоб повернути життя і надати нового образу старим стільцям. Його переможницею стала четвертокурсниця Ганна Сиромятнікова. Дівчина каже, що хоче стати дизайнером інтер’єру і вже має напрацювання. Головне — втілити їх у життя.

Дизайну в Миколаївському університеті кораблебудування навчаються лише чотири роки. На думку завідувача кафедри Сергія Пишного, цього замало. «Обов’язкова програма дуже велика за обсягом. Адже дизайн — це професія, де потрібно багато працювати руками, тут неможливо щось визубрити, потрібно зрозуміти і зробити, підійти творчо, оригінально, цікаво. Велику роль у нашій професії відіграють інтуїція, підсвідомість і, звичайно, бажання творити».

Усі ці навички студенти, звісно, надбають. Головне для майбутнього успіху — знайти неповторний творчий почерк.