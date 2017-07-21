Где отдохнуть с ребенком этим летом

Наши рекомендации будут своеобразной подсказкой, на что обратить внимание и какой отель выбрать в Турции.

Итак, едем отдыхать с детьми, можно прихватить не только своих, но и малышню ближайших родственников или друзей. Сразу скажем, гнаться за дешевизной не стоит. С детьми лучше не рисковать, и взять "пятерку" (у кого есть возможность, то и отель 5*deluxe) с нормальной инфраструктурой, специализирующуюся именно на семейном отдыхе. Пройдемся по побережью.

Кемер: горы, сосны, галечные пляжи, бухты и пейзажи неописуемой красоты, громадная отельная база. Для недорогого, но качественного отдыха посоветуем CHAMPION HOLIDAY VILLAGE 5*HV – прекрасная парковая территория с невысокими бунгало в тени громадных сосен. Отель много лет позиционирует себя как "семейный" отель, для этого, действительно, создана вся инфраструктура: отличный детский клуб, в котором есть даже украинские педагоги, настоящее детское меню в главном ресторане, веселая детская анимация… И все это по очень умеренной цене.

Обратите внимание на другого ветерана в нелегком деле создания комфортного отдыха для родителей и детей - отель ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB 5*. Это тоже Холидей Виллидж (то есть, коттеджный поселок невысокой застройки на большой, очень зеленой территории), который много лет заслуживает самые высокие оценки посетителей любого туристического сайта.

Добротный, качественный отель OTIUM HOTEL LIFE 5* в Гейнюке. В этом году отель дал старт новой концепции "отдыха для всех" под названием Coral Club, центральное место в ней отводится, конечно, семейному отдыху: новый, современный, полностью оборудованный детский клуб; отдельная анимационная программа для подростков, что пока еще встречается не всегда; есть все условия для отдыха с самыми маленькими – от уголка мамы с блендером, подогревателем для бутылочек, СВЧ до вечернего baby sitting, если родители, вдруг решили и сами передохнуть.

Выбирая отдых с семейством, советуем рассмотреть регион Сиде. Попробуйте привезти семью в один из отелей сети Otium, расположенных в этом месте - OTIUM ECO CLUB 5 или OTIUM HOTEL SEVEN SEAS 5. Попутное замечание – при выборе отеля лучше рассматривать отельные сети – это, без сомнения, гарантия определенного уровня качества. OTIUM ECO CLUB** – это беззаботный мир детства с самым большим в Сиде детским клубом, специальной анимационной и развивающей двухнедельной программой для детей, детской зоной под тентом на пляже, луна-парком, мини-зоопарком и даже огородиком, где многие городские дети впервые узнают, что морковка, оказывается, растет не на полке магазина, уже почищенная и порезанная на кусочки.

Соседний OTIUM HOTEL SEVEN SEAS впечатляет разнообразием водных развлечений (недаром его назвали "семь морей"): бассейн для активного отдыха, плавательный бассейн, быстрая Crazy River, протекающая по всей территории, огромные горки для взрослых и маленькие для детей, детские бассейны. Пляж у отелей общий, что является неоспоримым преимуществом. Безопасность и качество детского отдыха в обоих отелях обеспечивает специальная семейная концепция Sun Family Club.

Демократичный вариант отдыха с детьми в элитном Белеке – отель SIRENE BELEK HOTEL 5*. Хороший детский клуб, настоящее детское питание, просторные номера и громадная зеленая территория. О качестве песчаных пляжей Белека особо распространяться не будем – такое впечатление, что каждое утро песочек просеивается через сито.

Готовы раскошелиться? Тогда вот лишь часть большого списка роскошных отелей Белека. GLORIA GOLF RESORT – это уникальный сервис "Что-Где-Когда", предоставляющий возможность заказать детское питание по собственному рецепту в любом ресторане отеля, органичное баночное питание для детей, тематические игровые зоны для детей различного возраста: Comfy Land (для детей до 6 лет), Gogi Town и Crazy Jungle (для детей от 6 до 14 лет); множество услуг для отдыха с детьми, которые дополняют даже самые высокие стандарты (инфракрасный термометр, специальные безопасные розетки, детские соски, сменные нагруднички для кормления детей и т.д.).

XANADU RESORT HOTEL имеет самый большой в Белеке современный детский клуб Fancy Land со множеством разнообразных активностей для детей любого возраста: комната для видеоигр, музыкальная студия, playstation, уголок фейс арта, костюмерная и театральная студия, мини кухня, где детей обучают готовить, различные handmade студии, уголок лего, кинотеатр, веревочный парк, бассейн с горками. Мамам не нужно паковать громадные чемоданы с детскими принадлежностями: к их услугам баночное детское питание и детский ресторан, бесплатная стирка и многое другое.

REGNUM CARYA GOLF & SPA удивит миниатюрными детскими купальными халатиками и тапочками, детской косметикой в номерах, дополнительным детским пакетом услуг, который включаюет даже круглосуточный заказ баночного детского питания в номера. Малыши и дети постарше порадуются специальным шоу - выступлениям иллюзионистов, клоунов, представлениям с животными. Отель предлагает большой парк активных развлечений, аквапарк, курсы диджеев, SNAG гольф курсы для начинающих, боулинг и пейнтбол для детей.

Бытует ошибочное мнение, что на Эгейском побережье Турции отдыхать с детьми сложно, мол, ориентированные на европейцев отели не очень-то занимаются вопросами детского отдыха. Но есть и приятные исключения. Отель BODRUM HOLIDAY RESORT&SPA 5*, например. В дополнение к ошеломительно-красивым пейзажам, зеленой ухоженной территории, аквапарку с 5 горками, наличию удобного для детей захода в воду на пляже, отель предлагает качественную детскую анимацию, детское питание в главном ресторане, уголок мамы. Кроме того, климат на Эгейском побережье намного приятнее жаркой и влажной Антальи, а отель еще и построен на склоне горы, поэтому его всегда обдувает легкий ветерок.