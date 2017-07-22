Эксперты назвали самое дешевое направление для отдыха в мире

22.07.17 20:40Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Сервис для путешественников Reward Expert составил список самых бюджетных направлений для отдыха в разных уголках мира.

Специалисты из Reward Expert пришли к выводу, что самым дешевым направлением для туристических путешествий в мире является Мексика. Об этом сказано на сайте компании.

Рейтинг бюджетных направлений базировался на ряде критериев, в том числе ежедневных расходах компании из двух человек на обед в кафе или ресторане, покупку еды и одежды, поездки на транспорте, ночь в отеле, развлечения и другие потребности.

Мексика возглавила рейтинг с довольно большим отрывом от конкурентов. Активный однодневный отдых обойдется двум путешественникам в 411 долларов.

Второе место занял Китай, где компании из двух человек нужно в среднем заплатить 435 долларов за день отдыха. На третьем месте расположилась Польша — 446 долларов.

Четвертую позицию занимает ЮАР (458 долларов), пятую — Чехия (467 долларов). Также в топ-10 бюджетных направлений для отдыха вошли Чили, Канада, Бразилия, Южная Корея и Япония.

Если говорить о самых дорогих направлениях для туристов, то здесь первое место досталось Исландии. Двум отдыхающим здесь придется заплатить около 1142 долларов в сутки.

Отметим, что весной 2017 года эксперты сервиса Price of Travel назвали наиболее бюджетным направлением для самостоятельных туристов населенный пункт Покхара в Непале.

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