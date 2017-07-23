Мобільні додатки, які будуть корисні кожному мандрівнику

Найдалекоглядніші туристи перед поїздкою запасаються електронними помічниками – додатками, які можуть стати в нагоді в дорозі або в іншій країні.

Citymapper

Зрозумілий, простий в використанні. Додаток доступний в 30 популярних містах світу, охоплює всі доступні маршрути для туристів. Він навіть розрахує тривалість подорожі при польоті з реактивним ранцем – даремна інформація, але, хотілося б вірити, що вона скрасить нудне очікування при затримці потяга. Додаток для смартфонів на платформах iOS і Android безкоштовно.

XE Currency

Інтернет-конвертер валют, який користується винятковою популярністю серед користувачів – близько 20 мільйонів завантажень з моменту виходу програми. Важливе для туриста – знати курс обміну будь-якої валюти. Остання інформація про курси автоматично зберігається в пам'яті програми, що дозволяє користуватися ним офлайн. Безкоштовно, платформи iOS, Android і Windows Mobile.

Tripit

Кишеньковий туроператор, який зберігає всю інформацію про броні готелів, квитків, оренді автомобілів і навіть про програму подорожі. Особливо корисно додаток для подорожуючих в групі - допоможе об'єднати плани туристів. Безкоштовно, платформи iOS і Android.

Time Out

Додаток Time Out – справжнє сховище ідей про те, чим зайнятися і що подивитися в різних містах світу. Від Аккри до Амстердама, від Единбурга до Сінгапуру, додаток містить інформацію буквально про все – бари, ресторани, розваги і заходи. Пошук подій не дозволить туристам пропустити найпопулярніші концерти та фестивалі, унікальні заходи, що проходять неподалік від них. У додатку можна бронювати квитки на концерт та місця в ресторанах, а також створити свою власну програму подорожі. Безкоштовно, платформи iOS і Android.