На этой недели Николаев богат на мероприятия Кино, театр и концерты — редакция Шиповника собрала главные мероприятия этих выходных, стоящие вашего внимания. Дюнкерк / Dunkirk — уже в кино Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Среда, 26 июля — концерт ансамбля народных инструментов «Узоры». Концерт состоится в летнем дворике Николаевского русского драматического театра. Начало в 19:00. Patrick’s Rock Fest Пришло время дикого отрыва! РОК ФЕСТУ быть! Два дня подряд, 28 и 29 июля, самые крутые рок-группы будут валить музло на сцене «Хмельного Патрика»: ДЕНЬ 1. Пятница, 28 июля ►КРЫЛЬЯ ►SECRET AVENUE ►КІМНАТА ГРЕТХЕН ДЕНЬ 2. Суббота, 29 июля ►WIGHT SUNDAY ►CHERRY MERRY ►GRIMOFF Начало в 19:00. Вход свободный! Джазовый оркестр Big Band Владимира Алексеева Воскресенье, 30 июля. Концерт состоится в летнем дворике Николаевского русского драматического театра. Начало в 19:00 Кастинг шоу «Рассмеши комика» Хочешь стать участником шоу «Рассмеши комика»? Тогда приходи на кастинги и не упусти свой шанс попасть на лучшее народное шоу Украины. Обязательна регистрация по телефону 0 800 50 40 72 (звонки с любых телефонов на территории Украины бесплатны). Воскресенье, 30 июля — Николаев, Гостиница «Reikartz» (ул. Спортивная, 9) Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама