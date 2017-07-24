На этой недели Николаев богат на мероприятия

24.07.17 15:27Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Кино, театр и концерты — редакция Шиповника собрала главные мероприятия этих выходных, стоящие вашего внимания.

Дюнкерк / Dunkirk — уже в кино

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Среда, 26 июля — концерт ансамбля народных инструментов «Узоры». Концерт состоится в летнем дворике Николаевского русского драматического театра.

Начало в 19:00.

Patrick’s Rock Fest

Пришло время дикого отрыва!

РОК ФЕСТУ быть! Два дня подряд, 28 и 29 июля, самые крутые рок-группы будут валить музло на сцене «Хмельного Патрика»:

ДЕНЬ 1. Пятница, 28 июля ►КРЫЛЬЯ ►SECRET AVENUE ►КІМНАТА ГРЕТХЕН

ДЕНЬ 2. Суббота, 29 июля ►WIGHT SUNDAY ►CHERRY MERRY ►GRIMOFF

Начало в 19:00. Вход свободный!

Джазовый оркестр Big Band Владимира Алексеева

Воскресенье, 30 июля.

Концерт состоится в летнем дворике Николаевского русского драматического театра.

Начало в 19:00

Кастинг шоу «Рассмеши комика»

Хочешь стать участником шоу «Рассмеши комика»?

Тогда приходи на кастинги и не упусти свой шанс попасть на лучшее народное шоу Украины.

Обязательна регистрация по телефону 0 800 50 40 72 (звонки с любых телефонов на территории Украины бесплатны).

Воскресенье, 30 июля — Николаев, Гостиница «Reikartz» (ул. Спортивная, 9)

Похожие новости

03.07.17 17:23Дети льготных категорий из Николаева отправились отдыхать на Черноморское побережье

29.06.17 18:07Николаевцев приглашают на урбанистический фестиваль «Майстерня міста»

27.05.17 17:01В Николаеве состоится концерт украинской эстрады

11.04.17 15:45Николаевцам на публичной лекции расскажут о деятельности ОУН в области

01.04.17 13:08В Николаеве состоится Пасхальный концерт камерного оркестра

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Понедельник, 24.07.2017

Закругление верхнее-левое

15:57Українські школярі вибороли 5 нагород на Міжнародній математичній олімпіаді

15:43Суд проти Кернеса відклали до кінця серпня

15:27На этой недели Николаев богат на мероприятия

14:17Украина обошла Россию по темпам экспорта зерновых

14:01В Украине подорожали потребительские кредиты

13:43ПАО «Николаевгаз»: с начала года устранено более 10 тысяч утечек

13:25Нардепи пропонують притягувати їх до кримінальної відповідальності без згоди Ради

13:08Поляков заперечує відмову надівати на себе електронний браслет

12:53За неделю в Николаеве родилось 107 малышей

12:34В МВФ прогнозируют подъем мировой экономики за счет стран ЕС

12:16Юрий Романенко о языковом вопросе в Украине: 10 тезисов

11:59Жаркая погода - не повод отменять ремонтые работы на дорогах

11:40Родная сестра солиста "Иванушки International" умерла при невыясненных обстоятельствах

11:22Пожар в Запорожье уничтожил 24 гектара насаждений

11:08В Николаеве повышен радиационный фон

10:48МВФ понизил прогноз мировых цен на нефть

10:31У ЄС заявили про готовність протистояти новим санкціям США проти Росії

10:19Усиленный режим охраны действует на Южно-Украинском энергокомплексе в составе АЭС

09:59Нормы набора веса при беременности

09:46Сегодня день Симона Боливара

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.07.17 16:572580

Министр инфраструктуры прогнозирует, что полеты Ryanair в Украину отменят

10.07.17 17:143320

ТОП-5 типичных ошибок велосипедистов

10.07.17 17:292630

Кабмин: цена на газ для населения не изменится

10.07.17 17:552440

Украина введет биометрику для иностранцев

Самые читаемые

13.07.17 14:458230

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:006170

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

11.07.17 11:184730

Николаевский университет приглашает абитуриентов, не сдавших ЗНО или недобравших баллы

15.07.17 11:054320

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама