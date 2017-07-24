На этой недели Николаев богат на мероприятия

Кино, театр и концерты — редакция Шиповника собрала главные мероприятия этих выходных, стоящие вашего внимания.
Дюнкерк / Dunkirk — уже в кино
Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.
Среда, 26 июля — концерт ансамбля народных инструментов «Узоры».
Концерт состоится в летнем дворике Николаевского русского драматического театра.
Начало в 19:00.
Patrick’s Rock Fest
Пришло время дикого отрыва!
РОК ФЕСТУ быть! Два дня подряд, 28 и 29 июля, самые крутые рок-группы будут валить музло на сцене «Хмельного Патрика»:
ДЕНЬ 1. Пятница, 28 июля
►КРЫЛЬЯ
►SECRET AVENUE
►КІМНАТА ГРЕТХЕН
ДЕНЬ 2. Суббота, 29 июля
►WIGHT SUNDAY
►CHERRY MERRY
►GRIMOFF
Начало в 19:00. Вход свободный!
Джазовый оркестр Big Band Владимира Алексеева
Воскресенье, 30 июля.
Концерт состоится в летнем дворике Николаевского русского драматического театра.
Начало в 19:00
Кастинг шоу «Рассмеши комика»
Хочешь стать участником шоу «Рассмеши комика»?
Тогда приходи на кастинги и не упусти свой шанс попасть на лучшее народное шоу Украины.
Обязательна регистрация по телефону 0 800 50 40 72 (звонки с любых телефонов на территории Украины бесплатны).
Воскресенье, 30 июля — Николаев, Гостиница «Reikartz» (ул. Спортивная, 9)