Железной дорогой в Польшу едет в четыре раза больше пассажиров, чем обратно

25.07.17 16:32Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, поездом Ковель-Холм в польском направлении было перевезено вчетверо больше пассажиров, чем обратно в Украину.

С момента запуска поезда Ковель-Холм, который состоялся 11 июня, и до 20 июля ним воспользовались в целом 3,4 тысяч пассажиров. Однако, как отметили в Укрзализныци, в польский Холм было перевезено в четыре раза больше людей, чем обратно в украинский Ковель.

По данным пресс-службы госпредприятия, за указанный период в Холм перевезли 2,7 тысяч пассажиров, тогда как обратно в Ковель из Польши поехало только 0,7 тысяч.

Сообщается, что населенность поезда Ковель-Холм в июне составляла 31% в польском направлении и только 8% — в украинском направлении. Однако уже в этом месяце показатель населенности состава вырос до 42% и 10% соответственно.

Как сообщалось ранее, на железнодорожном рейсе Ковель-Холм курсирует двухвагонный рельсобус от польской компании Pesa, который вмещает 182 пассажира. Из Ковеля поезд отправляется в 11:53, а в Холм прибывает в 13:41. Обратно их Холма в Ковель состав выезжает в 14:51 и прибывает в 18:40. По данным Укрзализныци, стоимость проезда составляет 203 гривны. Сейчас билеты на данный маршрут доступны только железнодорожных кассах.

Ожидается, что если пассажиропоток на данном направлении будет возрастать, то госпредприятие добавит еще один подвижной состав. При этом маршрут могут расширить и поезд будет ездить в Холм из Луцка и Львова. Кроме того, уже до конца этого года ожидается запуск еще одного поезда в Холм из Ровно.

Похожие новости

11.05.17 13:49Украина попросила США присоединиться к "нормандскому формату"

22.02.17 08:07Польша обещает помочь Украине с электроэнергией

03.02.17 20:42Названы самые необычные места проживания туристов

18.10.15 11:01Условная свобода: как живут украинцы в польском лагере для беженцев

10.06.13 14:09Польские вузы заманивают украинских студентов высокой стипендией и хорошими общежитиями

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Вторник, 25.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:13За час безвізу 54 українцям відмовили у перетині кордону з ЄС

18:59Ценности украинцев

18:47Названо основну причину, через яку діти важко хворіють

18:32У тяжкохворих Миколаївщини з’явився шанс на підтримку

18:20Трейлер "Очень странных дел 2" стал интернет-хитом

18:09Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

17:56Порошенко назначил нового главу погранслужбы

17:41В Николаеве влюбленная пара совершила суицид

17:28Мэр Николаева Сенкевич и еще три чиновника до сих пор зарегистрированы в запрещенной соцсети "Одноклассники"

17:14В Запорожье состоится 15-й открытый фестиваль авторской песни «Поющий остров»

17:02Россия приютила еще одного «кровавого» милиционера времен Януковича

16:52Дональд Трамп разразился громким обвинением в адрес Украины

16:42Иван Дорн удивил сеть образом трансвестита

16:32Железной дорогой в Польшу едет в четыре раза больше пассажиров, чем обратно

16:22Кремль: оружие США отдалит мир на Донбассе

16:12Соцсети снова высмеяли Савченко за видео с нецензурной лексикой

16:12В Украину заходит крупный автобусный перевозчик из ЕС

14:14В Николаеве девушка выпрыгнула с 9 этажа

13:52В Прикарпатье отравились 11 иностранцев

12:26К чему приводят фантазия

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.07.17 19:152430

Суд отказал Шокину в восстановлении в должности

11.07.17 19:302490

Польские власти раскритиковали криптовалюту

11.07.17 19:452510

Николаевские власти получили предложение еще от двух фирм построить мусороперерабатывающий завод

11.07.17 20:122500

«Газпром» назвали одним из главных источников парниковых газов

Самые читаемые

13.07.17 14:458610

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:006670

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

15.07.17 11:054670

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

17.07.17 11:014500

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама