Железной дорогой в Польшу едет в четыре раза больше пассажиров, чем обратно

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, поездом Ковель-Холм в польском направлении было перевезено вчетверо больше пассажиров, чем обратно в Украину.

С момента запуска поезда Ковель-Холм, который состоялся 11 июня, и до 20 июля ним воспользовались в целом 3,4 тысяч пассажиров. Однако, как отметили в Укрзализныци, в польский Холм было перевезено в четыре раза больше людей, чем обратно в украинский Ковель.

По данным пресс-службы госпредприятия, за указанный период в Холм перевезли 2,7 тысяч пассажиров, тогда как обратно в Ковель из Польши поехало только 0,7 тысяч.

Сообщается, что населенность поезда Ковель-Холм в июне составляла 31% в польском направлении и только 8% — в украинском направлении. Однако уже в этом месяце показатель населенности состава вырос до 42% и 10% соответственно.

Как сообщалось ранее, на железнодорожном рейсе Ковель-Холм курсирует двухвагонный рельсобус от польской компании Pesa, который вмещает 182 пассажира. Из Ковеля поезд отправляется в 11:53, а в Холм прибывает в 13:41. Обратно их Холма в Ковель состав выезжает в 14:51 и прибывает в 18:40. По данным Укрзализныци, стоимость проезда составляет 203 гривны. Сейчас билеты на данный маршрут доступны только железнодорожных кассах.

Ожидается, что если пассажиропоток на данном направлении будет возрастать, то госпредприятие добавит еще один подвижной состав. При этом маршрут могут расширить и поезд будет ездить в Холм из Луцка и Львова. Кроме того, уже до конца этого года ожидается запуск еще одного поезда в Холм из Ровно.