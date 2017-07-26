У Київ прибудуть 11 чудотворних ікон

26.07.17 14:16Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Для участі в урочистих заходах УПЦ (МП) з нагоди Дня хрещення Русі 26 липня до Києва прибувають 11 чудотворних ікон Пресвятої Богородиці з усієї України.

Про це повідомляє прес-служба УПЦ.

Зазначається, що у столицю, зокрема, привезуть чудотворні ікони: "Спас Нерукотворний", "Володимирська-Десятинна", "Призри на смирення", "Київська-Барська", "Радомишльська", "Боянська", "Почаївська", "Зимненська", "Святогірська", "Касперівська" та "Охтирська".

Планується, що 27 липня ікони візьмуть участь в молебні на Володимирській гірці, який очолить Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій.

"Після молебню святині пронесуть хресним ходом в Києво-Печерську лавру, де розпочнеться святкове всенічне чування, а наступного дня відбудеться урочиста Літургія",- повідомили в прес-службі УПЦ (МП).

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