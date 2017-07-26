У Київ прибудуть 11 чудотворних ікон Для участі в урочистих заходах УПЦ (МП) з нагоди Дня хрещення Русі 26 липня до Києва прибувають 11 чудотворних ікон Пресвятої Богородиці з усієї України. Про це повідомляє прес-служба УПЦ. Зазначається, що у столицю, зокрема, привезуть чудотворні ікони: "Спас Нерукотворний", "Володимирська-Десятинна", "Призри на смирення", "Київська-Барська", "Радомишльська", "Боянська", "Почаївська", "Зимненська", "Святогірська", "Касперівська" та "Охтирська". Планується, що 27 липня ікони візьмуть участь в молебні на Володимирській гірці, який очолить Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій. "Після молебню святині пронесуть хресним ходом в Києво-Печерську лавру, де розпочнеться святкове всенічне чування, а наступного дня відбудеться урочиста Літургія",- повідомили в прес-службі УПЦ (МП). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама