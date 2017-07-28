14.07.17 17:062320
"Сказка" открывает двери
|28.07.17 15:06
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Всего один день – 2 августа – желающие смогут сфотографироваться с обновленным Золотым петушком. Сообщает Миколаївська правда
Всего один день – 2 августа – желающие смогут сфотографироваться с обновленным Золотым петушком. Сообщает Миколаївська правда
Наталья Дымчишина сообщает:
«Всех жителей и гостей города приглашаем в Детский городок «Сказка» 2 августа, с 09:00 до 19:00, сделать фото с обновлённым «Золотым петушком»! Петушок отреставрирован до первозданного вида 1982 года. Всего один день — 2 августа! Сделай памятное фото! Такое бывает только раз! Ждём всех в «Сказке»!»