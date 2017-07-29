Где заработать студенту?

Сессия в Николаевских вузах уже давно закончилась, студенты сдали последние в этом учебном году экзамены и уже подумывают о том, как с пользой провести лето 2017 года.

Хочется отдохнуть на всю катушку, но что делать, если финансов не хватает, а надо и на пляж сходить, и на вечеринку с друзьями?

Редакция 0512 подготовила обзор сезонных вакансий для студентов.

Курьер

Если вы хорошо ориентируешься на местности, знаете любимый город, или наоборот хочешь больше узнать много интересного о двориках, переулках и закоулках Николаева, - эта работа однозначно вам подойдет.

Количество заказов и оплата зависит от вашей занятости. Оклад 3 800 грн + проезд и мобильный. Обязанности: доставка документации между офисами.

Охранник

Это профессия всегда востребована. А если у студента за плечами еще и спортивное прошлое (работодатели особенно уважают кандидатов в мастера спорта) или службу в армии, может найти работу ночного сторожа или охранника автостоянки, офиса, торгового центра, ресторана или кафе.

Зарплата зависит от степени ответственности на объекте и от опыта.

Раздача листовок

Работа, которую предлагают всем, вне зависимости от пола, возраста и так далее. Главное – физическая выносливость (стоять придется долго и на одном месте). И, конечно, чаще всего не приходится ждать приветливых улыбок в обмен на протянутый лист с очередной акцией.

За такую работу работодатель платить 150 гривен в день.

Оператор колл-центра

На первый взгляд – не работа, а мечта. Уютные офисы с кондиционером, отдельное рабочее место, стабильная зарплата. Но не все так просто. В большинстве колл-центров - свои строгие правила, контроль за подчиненными и обязательный дресс-код. Главное в такой работе – коммуникабельность и стрессоустойчивость, потому что клиенты, как и в случае с официантами, бывают разные. За такую работу вы можете получить от 3000 грн/месяц. + премии.

Подработка на море

Для тех, кто не желает проводить лето в городе, есть работа на море. Например, в курортных городах таких как Коблево, Очаков и Рыбаковка. На Черном море можно хорошо подзаработать. Предложения работы самые разнообразные. Но у всех этих вакансий есть важное условие – «солнцеустойчивость».

Одна из николаевских студенток рассказала корреспонденту 0512, как она будучи студентом совмещает учебу и работу.

"Я с 16 лет работаю, и стараюсь у родителей денег не просить. Было понятно, что маме с папой они достаются нелегко, а значит, я должна сама их заработать.

Первая моя работа-это официант в кафе. Робота не из лёгких, но желание заработать брало верх. 4 дня в неделю после уроков я работала. Сейчас мне 19 и я студентка второго курса. Параллельно устроилась в студию маникюра и занимаюсь любимым делом. Раньше это было моим хобби, а сейчас дополнительный доход", - сказала Дарья.