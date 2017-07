Эксперты назвали самые лучшие страны для женщин Американские специалисты опубликовали рейтинг стран с самыми лучшими условиями для жизни женщин. Известное американское издание U.S. News & World Report вместе с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting опубликовало список лучших стран мира для жизни женщин. Эксперты провели исследование, по результатам которого был составлен рейтинг стран. В рамках исследования 2017 Best Countries for Women специалисты опросили более 9 тыс. женщин из 80 самых развитых стран мира. Главными критериями, которыми руководствовались эксперты, были гендерное равенство, права человека, экономическое состояние, безопасность и условия для развития. Примечательно, что все места в топ-3 достались скандинавским странам. Первой стала Швеция, где эксперты отметили наличие равноправия между мужчинами и женщинами. К примеру, британская маркетинговая компания YouGov считает, что Швеция является наиболее прогрессивной страной касательно вопроса внедрения политики гендерного равенства. Второе место заняла Дания, а замкнула топ-3 Норвегия. Полностью топ-10 самых лучших стран для жизни женщин выглядит так: Швеция Дания Норвегия Нидерланды Канада Финляндия Швейцария Австралия Австрия Новая Зеландия Отметим, что Украина заняла в рейтинге 52 место. Тем временем Россия расположилась на 30-й, а Беларусь — на 36-й позиции. Еще одна соседняя страна — Польша — заняла 20-е место. В хвосте рейтинга расположились Ирак, Пакистан, Боливия и Тунис. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама