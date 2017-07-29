Эксперты назвали самые лучшие страны для женщин

29.07.17 20:00Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Американские специалисты опубликовали рейтинг стран с самыми лучшими условиями для жизни женщин.

Известное американское издание U.S. News & World Report вместе с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting опубликовало список лучших стран мира для жизни женщин.

Эксперты провели исследование, по результатам которого был составлен рейтинг стран. В рамках исследования 2017 Best Countries for Women специалисты опросили более 9 тыс. женщин из 80 самых развитых стран мира.

Главными критериями, которыми руководствовались эксперты, были гендерное равенство, права человека, экономическое состояние, безопасность и условия для развития.

Примечательно, что все места в топ-3 достались скандинавским странам. Первой стала Швеция, где эксперты отметили наличие равноправия между мужчинами и женщинами. К примеру, британская маркетинговая компания YouGov считает, что Швеция является наиболее прогрессивной страной касательно вопроса внедрения политики гендерного равенства. Второе место заняла Дания, а замкнула топ-3 Норвегия.

Полностью топ-10 самых лучших стран для жизни женщин выглядит так:

  1. Швеция

  2. Дания

  3. Норвегия

  4. Нидерланды

  5. Канада

  6. Финляндия

  7. Швейцария

  8. Австралия

  9. Австрия

  10. Новая Зеландия

Отметим, что Украина заняла в рейтинге 52 место. Тем временем Россия расположилась на 30-й, а Беларусь — на 36-й позиции. Еще одна соседняя страна — Польша — заняла 20-е место.

В хвосте рейтинга расположились Ирак, Пакистан, Боливия и Тунис.

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