ВДВ с роком Вход на концерт будет свободным. Информирует Без табу 2 августа в 19:00 на музыкальной площадке «Нижнего БАМа» выступят герои-десантники и рок-музыканты в честь празднования дня ВДВ. Для вас выступят: ветераны 79-ки Виктор Зосимов, Валентин Иванов, боевой волонтер и автор-исполнитель Кристина Панасюк, Владимир Семишкин и группа 4,5+ Специальный гость: народный артист Украины Алексей Горбунов и группа «грусть пилота». Мероприятие состоится при поддержке городского управления по вопросам культуры, директора НТРЗ Вячеслава Симченко и арт-кафе «Рок-Хата». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама