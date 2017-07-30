ВДВ с роком

30.07.17 10:12Сколько просмотров этой статьи98Сколько комментариев этой статьи0

Вход на концерт будет свободным. Информирует Без табу

2 августа в 19:00 на музыкальной площадке «Нижнего БАМа» выступят герои-десантники и рок-музыканты в честь празднования дня ВДВ.

Для вас выступят: ветераны 79-ки Виктор Зосимов, Валентин Иванов, боевой волонтер и автор-исполнитель Кристина Панасюк, Владимир Семишкин и группа 4,5+

Специальный гость: народный артист Украины Алексей Горбунов и группа «грусть пилота».

Мероприятие состоится при поддержке городского управления по вопросам культуры, директора НТРЗ Вячеслава Симченко и арт-кафе «Рок-Хата».

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