16.07.17 15:562630
ВДВ с роком
|30.07.17 10:12
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Вход на концерт будет свободным. Информирует Без табу
Вход на концерт будет свободным. Информирует Без табу
2 августа в 19:00 на музыкальной площадке «Нижнего БАМа» выступят герои-десантники и рок-музыканты в честь празднования дня ВДВ.
Для вас выступят: ветераны 79-ки Виктор Зосимов, Валентин Иванов, боевой волонтер и автор-исполнитель Кристина Панасюк, Владимир Семишкин и группа 4,5+
Специальный гость: народный артист Украины Алексей Горбунов и группа «грусть пилота».
Мероприятие состоится при поддержке городского управления по вопросам культуры, директора НТРЗ Вячеслава Симченко и арт-кафе «Рок-Хата».