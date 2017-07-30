Турецкие отели будут штрафовать российских туристов за жадность

30.07.17 16:10Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Турецкие отели решили радикально подойти к проблеме перевода продуктов. Они намерены штрафовать российских туристов за жадность.

Так, если гость отеля, где работает система «все включено», набрал в свою тарелку много еды, а в результате не смог все скушать, ему придется заплатить штраф в размере 10 долларов. В первую очередь это касается российских туристов, — говорят в администрации отелей.

Администрации отелей на турецких курортах решила бороться з жадными туристами посредством штрафов. Ведь часто гости, набирают на шведском столе множество еды, которую потом, не съев, выбрасывают в помойку. В отелях считают, что туристы просто переводят продукты, что очень нерентабельно для владельцев гостиниц.

Как сообщает издание, именно российские отдыхающие прославились привычкой набирать много еды за шведским столом, а потом, не осилив, отправлять продукты в мусорный контейнер. Так что, по мнению администрации отелей, именно гостям из России чаще всего придется платить штрафы за несъеденные блюда.

В то же время, некоторые российские отдыхающие уже столкнулись со штрафами в турецких отелях. А что касается еды, то они сетуют на местную кухню, которая не всегда оказывается вкусной. Российские туристы оправдываются, что они не жадные, просто турецкая кухня изобилует пряностями и специями, а блюда не всегда приходятся по вкусу, так как оказываются слишком острыми.

Похожие новости

19.07.17 15:45Лучшие малоизвестные направления для отдыха в Европе для бюджетных туристов

19.07.17 15:30Украинские туристы заполонили турецкие курорты

14.06.17 11:02Что нужно знать про автомобильные штрафы в ЕС (видео)

13.04.17 15:45Воду теперь можно есть ( видео)

06.03.17 11:44В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестовали россиянку – СМИ

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Воскресенье, 30.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:07Врачи рассказали, чем полезна ежевика и кому она противопоказана

20:46День Военно-морского флота в Николаеве

20:20Николаевский полицейский спецназ отправился в зону АТО

20:09Новый клип Рианны за сутки собрал восемь миллионов просмотров [видео]

19:31Путин изменил правила получения гражданства России для украинцев

19:14В июле в зоне АТО уничтожили 600 взрывчаток

19:00В Индии перехватили 1,5 тонны героина

18:42Альтернативное отопление дома своими руками

18:26Непогода покидает Украину

18:16Чи треба пропивати курс антибіотиків до кінця?

17:49"Коблеве для нас втрачено", - голова Миколаївської ОДА

17:33Для маленьких николаевцев вернулся «Золотой петушок»

17:06«Они уже давно предали государство»: губернатор Николаевщины

16:35Купаться на пляжах Николаева, Коблево и Очакова опасно для здоровья

16:20В Стамбуле женщины провели демонстрацию за право носить любимую одежду

16:10Турецкие отели будут штрафовать российских туристов за жадность

15:50Народный депутат Олег Березюк считает, что кампания против Сенкевича спровоцирована политикой (видео)

15:30Правила красивого и здорового загара: какие соки пить

15:10В этом году украинцы стали более уверенно брать кредиты

15:00В августе произойдет полное солнечное затмение

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.07.17 08:023230

За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил ранения

17.07.17 08:072850

Сегодня в Украине осадков не ожидается

17.07.17 08:192980

Курс валют на 17 июля

17.07.17 08:332710

Горит поле вдоль трассы Николаев-Херсон

Самые читаемые

23.07.17 20:0010290

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:016940

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:256500

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

18.07.17 09:495640

Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама