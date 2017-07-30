Турецкие отели будут штрафовать российских туристов за жадность

Турецкие отели решили радикально подойти к проблеме перевода продуктов. Они намерены штрафовать российских туристов за жадность.

Так, если гость отеля, где работает система «все включено», набрал в свою тарелку много еды, а в результате не смог все скушать, ему придется заплатить штраф в размере 10 долларов. В первую очередь это касается российских туристов, — говорят в администрации отелей.

Администрации отелей на турецких курортах решила бороться з жадными туристами посредством штрафов. Ведь часто гости, набирают на шведском столе множество еды, которую потом, не съев, выбрасывают в помойку. В отелях считают, что туристы просто переводят продукты, что очень нерентабельно для владельцев гостиниц.

Как сообщает издание, именно российские отдыхающие прославились привычкой набирать много еды за шведским столом, а потом, не осилив, отправлять продукты в мусорный контейнер. Так что, по мнению администрации отелей, именно гостям из России чаще всего придется платить штрафы за несъеденные блюда.

В то же время, некоторые российские отдыхающие уже столкнулись со штрафами в турецких отелях. А что касается еды, то они сетуют на местную кухню, которая не всегда оказывается вкусной. Российские туристы оправдываются, что они не жадные, просто турецкая кухня изобилует пряностями и специями, а блюда не всегда приходятся по вкусу, так как оказываются слишком острыми.