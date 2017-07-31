По прогнозам ученых, вскоре полеты в космос станут вполне реальными для обычных людей, а космический туризм будет становиться все популярнее.

НАУКА

Открытый космос. На какие планеты человек сможет полететь в ближайшем будущем

Сьогодні о 08:11•Фраза

ГАЛЕРЕЯ По прогнозам ученых, вскоре полеты в космос станут вполне реальными для обычных людей, а космический туризм будет становиться все популярнее.

Журнал Новое Время опубликовал инфографику о том, куда за пределами Земли может полететь человек в обозримом будущем.

Луна (спутник Земли)

Расстояние от Земли — 356 тыс. — 406 тыс. км. Проект предусматривает постройку «лунной деревни» для добычи полезных ископаемых и космического туризма. Луна может стать этапной площадкой для разработки и тестирования технологий существования людей в других гравитационных условиях. Главный сторонник этого варианта — Илон Маск.

Плюсы

Близость к Земле, относительная дешевизна перелетов и доставки грузов

Люди уже летали на Луну

Гравитация в 6 раз меньше земной, что позволяет легче управляться с тяжелыми грузами, а также снижает потребление топлива при запуске космических кораблей

На Луне можно добывать полезные ископаемые, такие как гелий-3, железо, иридий, золото, алюминий и титан.

Минусы

Отсутствие атмосферы

Значительные перепады температуры

Марс

Расстояние от Земли — 56 млн — 101 млн км. На 2023 год запланирован первый полет корабля с людьми. Марс может быть подвергнут терраформингу — процессу преобразования, результатом чего может стать подобная Земле планета, на поверхности которой можно будет передвигаться без скафандров. Главными сторонниками идеи жизни на Марсе являются Европейское космическое агентство, а также Китайское национальное космическое управление.

Плюсы

Приемлемая для человека гравитация (в 2,5 раза меньше, чем на Земле)

Атмосфера с азотом и углекислым газом, которые пригодятся для сельского хозяйства

Запасы льда

Полеты можно будет осуществлять каждые 27 месяцев = в периоды сокращения расстояния между Землей и Марсом

На Марсе можно добывать метан для создания ракетного топлива

Минусы

Большое расстояние

Отсутствие опыта. Люди никогда не были на Марсе, только 9 беспилотников удалось высадить на Марс

Титан (спутник Сатурна)

Расстояние от Земли — 3,2 млрд км. Проект рассматривают с перспективой добычи ракетного топлива на Титане и в качестве ресурсной станции.

Плюсы

Запасы углеводородов (метановые и этановые озера) превышают земные. Энергетического потенциала Титана может хватить на колонию из 300 млн человек

На поверхности Титана есть водяной лед

Наличие жидких органических соединений

Атмосфера преимущественно из азота, как и атмосфера Земли

Плотная атмосфера защищает от космической радиации

Минусы

Давление в 1,5 раза выше земного

Крайне низкая температура