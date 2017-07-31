17.07.17 12:452680
Открытый космос. На какие планеты человек сможет полететь в ближайшем будущем
|31.07.17 09:28
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По прогнозам ученых, вскоре полеты в космос станут вполне реальными для обычных людей, а космический туризм будет становиться все популярнее.
По прогнозам ученых, вскоре полеты в космос станут вполне реальными для обычных людей, а космический туризм будет становиться все популярнее.
НАУКА
Открытый космос. На какие планеты человек сможет полететь в ближайшем будущем
Сьогодні о 08:11•Фраза
ГАЛЕРЕЯ По прогнозам ученых, вскоре полеты в космос станут вполне реальными для обычных людей, а космический туризм будет становиться все популярнее.
Журнал Новое Время опубликовал инфографику о том, куда за пределами Земли может полететь человек в обозримом будущем.
Луна (спутник Земли)
Расстояние от Земли — 356 тыс. — 406 тыс. км. Проект предусматривает постройку «лунной деревни» для добычи полезных ископаемых и космического туризма. Луна может стать этапной площадкой для разработки и тестирования технологий существования людей в других гравитационных условиях. Главный сторонник этого варианта — Илон Маск.
Плюсы
Близость к Земле, относительная дешевизна перелетов и доставки грузов
Люди уже летали на Луну
Гравитация в 6 раз меньше земной, что позволяет легче управляться с тяжелыми грузами, а также снижает потребление топлива при запуске космических кораблей
На Луне можно добывать полезные ископаемые, такие как гелий-3, железо, иридий, золото, алюминий и титан.
Минусы
Отсутствие атмосферы
Значительные перепады температуры
Марс
Расстояние от Земли — 56 млн — 101 млн км. На 2023 год запланирован первый полет корабля с людьми. Марс может быть подвергнут терраформингу — процессу преобразования, результатом чего может стать подобная Земле планета, на поверхности которой можно будет передвигаться без скафандров. Главными сторонниками идеи жизни на Марсе являются Европейское космическое агентство, а также Китайское национальное космическое управление.
Плюсы
Приемлемая для человека гравитация (в 2,5 раза меньше, чем на Земле)
Атмосфера с азотом и углекислым газом, которые пригодятся для сельского хозяйства
Запасы льда
Полеты можно будет осуществлять каждые 27 месяцев = в периоды сокращения расстояния между Землей и Марсом
На Марсе можно добывать метан для создания ракетного топлива
Минусы
Большое расстояние
Отсутствие опыта. Люди никогда не были на Марсе, только 9 беспилотников удалось высадить на Марс
Титан (спутник Сатурна)
Расстояние от Земли — 3,2 млрд км. Проект рассматривают с перспективой добычи ракетного топлива на Титане и в качестве ресурсной станции.
Плюсы
Запасы углеводородов (метановые и этановые озера) превышают земные. Энергетического потенциала Титана может хватить на колонию из 300 млн человек
На поверхности Титана есть водяной лед
Наличие жидких органических соединений
Атмосфера преимущественно из азота, как и атмосфера Земли
Плотная атмосфера защищает от космической радиации
Минусы
Давление в 1,5 раза выше земного
Крайне низкая температура