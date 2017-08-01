В Николаеве продолжаются сборы резервистов

01.08.17 14:13Сколько просмотров этой статьи88Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве на базе одной из воинских частей войск береговой обороны согласно плану начата работа пункта приема личного состава. Об этом сообщают ВМС ВС Украины.

Процесс приема мобилизационных ресурсов разделен на этапы: встреча и направление на объединенные пункты приема мобилизационных ресурсов, проверка явки и прием команд, распределение офицеров запаса, прапорщиков, сержантов и матросов запаса на должности. После этого резервистов направляют в отделение экипировки и располагают в палаточном городке воинской части.

Стоит отметить, что основу мобилизационного ресурса составляют резервисты, которые были призваны по мобилизации и проходили службу в бригаде морской пехоты.

Уже через несколько дней мобилизационные ресурсы будут направлены в учебные центры. Завершающим этапом подготовки станет бригадное тактическое учение на одном из военных полигонов.

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