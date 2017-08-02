19.07.17 13:032800
Состоится акция, созданная художницей из прифронтовой зоны
|02.08.17 09:19
|63
|0
В пятницу, 4 августа в 18:00 в Каштановом сквере состоится всеукраинская культурно-художественная патриотическая акция «Совместное желание миллионов сердец построить счастливую страну». Сообщает 0512.юа
В пятницу, 4 августа в 18:00 в Каштановом сквере состоится всеукраинская культурно-художественная патриотическая акция «Совместное желание миллионов сердец построить счастливую страну». Сообщает 0512.юа
МИКОЛАЇВ
В Николаеве пройдет патриотическая акция, инициированная маленькой художницей из прифронтовой зоны АТО
Сьогодні о 08:52•0512.com.ua
В пятницу, 4 августа в 18:00 в Каштановом сквере состоится всеукраинская культурно-художественная патриотическая акция «Совместное желание миллионов сердец построить счастливую страну».
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Это масштабное мероприятие, инициатором которого стала 15-летняя художница из прифронтового города Покровск Донецкой области Лилия Дорошенко, является заключительным этапом акции "За мир и счастье в Украине".
Усилиями и вдохновением почти 10 000 юных и взрослых патриотов была создана «Картина Мира» - огромная карта-пазл Украины, составленная из портретов счастливых улыбающихся лиц украинцев. Это коллективное произведение было признано национальным рекордом, как полотно, нарисованное масляными красками наибольшим количеством людей.
Картина Мира уже отправилась в путешествие по областным центрам Украины, чтобы финишировать в День Независимости Украины в городе Покровск (Донечкая область).
Собранные от реализации картин средства направляются на лечение воинов АТО.