Состоится акция, созданная художницей из прифронтовой зоны

В пятницу, 4 августа в 18:00 в Каштановом сквере состоится всеукраинская культурно-художественная патриотическая акция «Совместное желание миллионов сердец построить счастливую страну». Сообщает 0512.юа

МИКОЛАЇВ

В Николаеве пройдет патриотическая акция, инициированная маленькой художницей из прифронтовой зоны АТО

Сьогодні о 08:52•0512.com.ua

В пятницу, 4 августа в 18:00 в Каштановом сквере состоится всеукраинская культурно-художественная патриотическая акция «Совместное желание миллионов сердец построить счастливую страну».

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Это масштабное мероприятие, инициатором которого стала 15-летняя художница из прифронтового города Покровск Донецкой области Лилия Дорошенко, является заключительным этапом акции "За мир и счастье в Украине".

Усилиями и вдохновением почти 10 000 юных и взрослых патриотов была создана «Картина Мира» - огромная карта-пазл Украины, составленная из портретов счастливых улыбающихся лиц украинцев. Это коллективное произведение было признано национальным рекордом, как полотно, нарисованное масляными красками наибольшим количеством людей.

Картина Мира уже отправилась в путешествие по областным центрам Украины, чтобы финишировать в День Независимости Украины в городе Покровск (Донечкая область).

Собранные от реализации картин средства направляются на лечение воинов АТО.