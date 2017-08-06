15 минут езды от Николаева и вы в сказке

06.08.17 09:27Сколько просмотров этой статьи91Сколько комментариев этой статьи0

Лето в разгаре, значит, пора на отдых! Необязательно ехать к морю, чтобы разнообразить серые будни, а также уединенно провести свой выходной или окончание рабочего дня неподалеку от города.

Как сообщает Николаев24, поселок Воскресенское – тихое место для отдыха в черте Николаева, которое расположено на левом берегу реки Ингул. Плюс в том, что проехаться нужно всего 6 км за город и вам не придется тратиться на арендованное жилье, в принципе, которого там и нет, зато есть тишина и природа. А при возникновении срочной необходимости, добраться домой вы сможете в течение достаточно короткого отрезка времени.

Поездка на машине займет у вас не более 15 минут. Чтобы добраться туда, нужно выехать на трассу Н-11 (в сторону Кривого Рога). Не переживайте, колеса в ямах вы не оставите, дорога для автомобилей нормальная. Повернув на поселок, спросите у людей улицу Школьная, по ней нужно ехать до упора, пока не увидите с левой стороны лес, а справа реку. Если вы хотите более спокойное и уединенное место, то вам стоит свернуть направо сразу как увидите лес, потом на конце улицы снова направо, а через 50 метров – налево и вы попадаете на так называемые «Жидовские балки» (если не найдете, всегда можно спросить у людей).

Не у всех есть возможность поехать на машине, поэтому вот простой способ добраться на общественном транспорте. Тут поездка немного больше займет времени, около 40 минут. Маршрут №101 «Автовокзал-Воскресенское», график курсирования которого с 6:00 до 20:00, а в обратном направлении с 6:00 до 19:00 с интервалом 10-20 минут. Стоимость проезда составляет 12 гривен, на этот же маршрут можно подсесть на остановке «Баштанское» и заплатить меньше, 6 гривен 50 копеек, но скорее всего, вы будете ехать в забитой жаркой маршрутке, поэтому лучше выбирать первый путь. Ехать вам нужно до конечной остановки «Дачи», сразу выйдете в желаемой точке – в лесу, но дело в том, что по обе его стороны есть берега реки. Так как вы своим ходом, то ближе вам просто спуститься вниз к дачам (если стоять спиной ко входу в лес, то налево).

Здесь можно отдохнуть в компании друзей или в кругу семьи, при этом каждый найдет себе занятия по духу, все зависит от фантазии: надувные лодки, чтобы поплавать по реке, игра в мяч на тенистых лужайках, вечерняя велопрогулка – вариантов много. Место не оборудовано для отдыха, то есть взять в аренду вы ничего не сможете, стоит позаботиться об этом заранее и взять с собой все необходимое. Выехать на отдых лучше во второй половине дня, так как жуткая жара начинает плавно спадать.

В поселке есть не только живописное место, которое сочетает сосновый лес и одну из рек, которая омывает территорию Николаева. Также тут присутствует частица истории. На окраине Воскресенского ранее были обнаружены остатки поселения, а в кургане раскопаны два погребения и антропоморфная стела эпохи бронзы (II тысячелетие до нашей эры). Выявлены также поселения скифского времени (V—III вв. до н. э.) и первых веков нашей эры. Также с этим местом связаны и трагические моменты. В годы Второй мировой войны в поселке были массово расстреляны евреи. Позже был установлен памятник жертвам Холокоста. Сейчас здесь течет ручей, который назвали «еврейские слезы».

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