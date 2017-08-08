5 країн для тих хто не встиг отримати біометричні паспорти

Підбірка країн, куди українцям не треба ні візи, ні біометричного паспорта.

З 11 червня багато українців уже насолоджуються перевагами безвізу, поповнюючи соцмережі свіжими фото з країн-членів Євросоюзу.

А що робити тим, хто досі не має біометричного паспорта, але дуже хоче провести відпустку за кордоном? Або тим, хто просто не встиг підготувати пакет супровідних документів для безвізової подорожі?

У таких випадках головне – не хвилюватися, а згадати про країни, до яких віза не потрібна узагалі. В чому ми вам зараз і допоможемо.

ГРУЗІЯ (українці можуть вільно відпочивати тут протягом 365 днів).

Це країна гарного настрою та душевної атмосфери. Древні традиції, величні гори та надзвичайної краси озера. Природа Грузії дійсно особлива, вона поєднує різноманіт Якщо ви любите пригоди, колоритний відпочинок та цінуєте якісну національну кухню – Грузія чекає на вас.

Тим, кого ваблять гори, краще одразу в Сванетію. Якщо ж вам до душі екзотика з морем та пальмами – хутчіш до Аджарії. А для гурманів та поціновувачів вина найбільше підійде Кахетія.

ЧОРНОГОРІЯ (українці можуть вільно відпочивати тут протягом 90 днів).

Природні умови та клімат у цій країні близькі до наших, тому акліматизуватися вдасться швидко та без проблем. Тож не хвилюйтесь – сил, щоб насолодитися екзотикою Середземномор’я чи передгір'я, стане вже з перших днів подорожі.

Важливо, що багато чорногорських пляжів відзначені міжнародною нагородою за чистоту й екологічність «Блакитний прапор». Найкращими в цьому плані вважаються піщані пляжі в Ульцині та Сутоморі, куди й намагаються потрапити більшість туристів з дітьми. Вартість тижневого відпочинку з екскурсіями сягає 300 євро на людину.

ІЗРАЇЛЬ (українці можуть вільно відпочивати тут до 90 днів)

Країна-легенда і країна-святиня. У надзвичайних містах, переповнених історичними пам’ятками – Єрусалимі та Тель-Авіві буде цікаво не лише туристам, а й гурманам. Це не перебільшення, адже національна кухня Ізраїлю представлена сублімацією багатьох кухонь світу, рецепти яких завезли колись єврейські іммігрантами.

Мальовнича природа та м’який клімат зроблять вашу відпустку приємною та незабутньою.

ТУРЕЧЧИНА (українці можуть вільно відпочивати тут до 60 днів).

Це одна з країн, що подарує вам максимальне задоволення за мінімум часу. Неймовірний контраст між модерновою інфраструктурою міст та визначними архітектурними пам’ятками, прекрасні пляжі Чорного, Мармурового, Середземного та Егейського морів, сучасні розважальні комплекси та диско клуби… В цьому різнобарв’ї вражень вам удасться швидко «перезавантажитись» та набратись енергії на цілий рік!

АЛБАНІЯ (українці можуть вільно відпочивати тут до 90 днів).

Вражаюча та загадкова «морська перлина Європи» стала трендом серед туристичних напрямків. Налічує понад 300 сонячних днів на рік, омивається Адріатичним та Іонічним морями, вода яких має температуру +25°С. Природа зачаровує туристів озерами, горами, каньйонами та національними парками.

Наша телеведуча Марина Леончук отримала неперевершані враження від поїздки до цієї країни. Розповідає, що незіпсована масовим туризмом Албанія одразу приголомшує захопливими гірськими масивами. З досвіду, Марина радить знайомитися з тамтешніми краєвидами на автомобілі, щоб устигнути побачити якомога більше навколишньої краси. Для відпчинку в Албанії впродовж тижня на одну людину знадобиться приблизно 350-450 євро.