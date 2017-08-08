5 країн для тих хто не встиг отримати біометричні паспорти

08.08.17 13:00Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Підбірка країн, куди українцям не треба ні візи, ні біометричного паспорта.

З 11 червня багато українців уже насолоджуються перевагами безвізу, поповнюючи соцмережі свіжими фото з країн-членів Євросоюзу.

А що робити тим, хто досі не має біометричного паспорта, але дуже хоче провести відпустку за кордоном? Або тим, хто просто не встиг підготувати пакет супровідних документів для безвізової подорожі?

У таких випадках головне – не хвилюватися, а згадати про країни, до яких віза не потрібна узагалі. В чому ми вам зараз і допоможемо.

  1. ГРУЗІЯ (українці можуть вільно відпочивати тут протягом 365 днів).

Це країна гарного настрою та душевної атмосфери. Древні традиції, величні гори та надзвичайної краси озера. Природа Грузії дійсно особлива, вона поєднує різноманіт Якщо ви любите пригоди, колоритний відпочинок та цінуєте якісну національну кухню – Грузія чекає на вас.

Тим, кого ваблять гори, краще одразу в Сванетію. Якщо ж вам до душі екзотика з морем та пальмами – хутчіш до Аджарії. А для гурманів та поціновувачів вина найбільше підійде Кахетія.

  1. ЧОРНОГОРІЯ (українці можуть вільно відпочивати тут протягом 90 днів).

Природні умови та клімат у цій країні близькі до наших, тому акліматизуватися вдасться швидко та без проблем. Тож не хвилюйтесь – сил, щоб насолодитися екзотикою Середземномор’я чи передгір'я, стане вже з перших днів подорожі.

Важливо, що багато чорногорських пляжів відзначені міжнародною нагородою за чистоту й екологічність «Блакитний прапор». Найкращими в цьому плані вважаються піщані пляжі в Ульцині та Сутоморі, куди й намагаються потрапити більшість туристів з дітьми. Вартість тижневого відпочинку з екскурсіями сягає 300 євро на людину.

  1. ІЗРАЇЛЬ (українці можуть вільно відпочивати тут до 90 днів)

Країна-легенда і країна-святиня. У надзвичайних містах, переповнених історичними пам’ятками – Єрусалимі та Тель-Авіві буде цікаво не лише туристам, а й гурманам. Це не перебільшення, адже національна кухня Ізраїлю представлена сублімацією багатьох кухонь світу, рецепти яких завезли колись єврейські іммігрантами.

Мальовнича природа та м’який клімат зроблять вашу відпустку приємною та незабутньою.

  1. ТУРЕЧЧИНА (українці можуть вільно відпочивати тут до 60 днів).

Це одна з країн, що подарує вам максимальне задоволення за мінімум часу. Неймовірний контраст між модерновою інфраструктурою міст та визначними архітектурними пам’ятками, прекрасні пляжі Чорного, Мармурового, Середземного та Егейського морів, сучасні розважальні комплекси та диско клуби… В цьому різнобарв’ї вражень вам удасться швидко «перезавантажитись» та набратись енергії на цілий рік!

  1. АЛБАНІЯ (українці можуть вільно відпочивати тут до 90 днів).

Вражаюча та загадкова «морська перлина Європи» стала трендом серед туристичних напрямків. Налічує понад 300 сонячних днів на рік, омивається Адріатичним та Іонічним морями, вода яких має температуру +25°С. Природа зачаровує туристів озерами, горами, каньйонами та національними парками.

Наша телеведуча Марина Леончук отримала неперевершані враження від поїздки до цієї країни. Розповідає, що незіпсована масовим туризмом Албанія одразу приголомшує захопливими гірськими масивами. З досвіду, Марина радить знайомитися з тамтешніми краєвидами на автомобілі, щоб устигнути побачити якомога більше навколишньої краси. Для відпчинку в Албанії впродовж тижня на одну людину знадобиться приблизно 350-450 євро.

Похожие новости

08.09.14 15:23Что принесла николаевцам в этом году операция „Курорт 2014”

29.08.14 17:40Подсчитали – прослезились: на Николаевщине подводят промежуточные итоги туристического сезона

11.06.14 15:46Николаевщина впервые приняла Фестиваль туристической журналистики

07.06.14 10:45Коблево. За неделю до начала сезона

20.06.13 17:28Крым стал слишком дорогим для украинцев

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Вторник, 08.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:55Рейтинг Трампа установил новый антирекорд

13:33СМИ: Саакашвили выехал из Польши

13:20Телефонні шахраї тепер крадуть із карток гроші вже навіть без пін-коду: історія з Миколаєва

13:005 країн для тих хто не встиг отримати біометричні паспорти

12:42Апелляционный суд подтвердил банкротство банка Михайловский

12:26В Николаеве два пожара за ночь

12:09Без намека на пафос: в сети восхитились крутым поступком Кличко в Киеве

11:57Сегодня часть территории Украины накроет приятная прохлада

11:36Стартував позачерговий призов до лав нацгвардії

11:23Флешмоб николаевских мам

11:05Сегодня День войск связи Украины

10:50Сьогодні з'явиться інформація про зарахування абітурієнтів до вишів

10:19Курс валют на 8 августа

09:43В Николаеве сбили велосипедиста

09:27Зміни в Кабміні України розпочнуться до осені

09:09Турист из Украины спас от акулы австрийку

08:55Гитарист группы "Green Grey" попал в ДТП в Николаеве

08:39"Летняя школа для учителей" на Николаевщине привлекает к себе все большое количество педагогов

08:20Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2017 году

08:03Доба в АТО: 18 обстрілів, 1 український військовий загинув, двоє поранені

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.07.17 14:143390

В Николаеве девушка выпрыгнула с 9 этажа

25.07.17 16:123130

В Украину заходит крупный автобусный перевозчик из ЕС

25.07.17 16:123580

Соцсети снова высмеяли Савченко за видео с нецензурной лексикой

25.07.17 16:223320

Кремль: оружие США отдалит мир на Донбассе

Самые читаемые

29.07.17 10:3510500

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 10:088520

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

25.07.17 18:096650

Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

25.07.17 16:326380

Железной дорогой в Польшу едет в четыре раза больше пассажиров, чем обратно

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама