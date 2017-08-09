26.07.17 14:493030
По триатлону пройдут соревнование в Николаеве
|09.08.17 10:18
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В Николаеве организовывают соревнования по триатлону.
В Николаеве организовывают соревнования по триатлону.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-губернатор Виталий Киндратив. Пишует Шиповник
Фестиваль спорта состоится 3 сентября в парке «Победа»:
– В программе фестиваля вас ожидает также презентация спортивных федераций. Дистанция, как и Николаевщина, эксклюзивная и оригинальная — 200 метров, 12 км и 3 км. Регистрация на участие в соревнованиях по триатлону будет активирована в ближайшее время. Оставляйте в комментариях свои предложения и пожелания по фестивалю.