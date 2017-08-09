«Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд

09.08.17 16:35Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

«Укрзалізниця» назначила на август дополнительный поезд Николаев - Киев - Херсон и увеличила периодичность курсирования поездов Николаев - Киев и Киев - Одесса/

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, поезд №274/151 Николаев - Киев - Херсон будет отправляться из Николаева 11, 13, 21, 23 августа в 16.09 и прибывать в Киев на следующий день в 1.36. В обратном направлении отправление поезда №151 из Киева 12, 14, 22, 24 августа в 7.42 и прибытие в Херсон в 17.58. Поезд будет курсировать через Мироновку и Николаев. В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса люкс.

Также «Укрзалізниця» увеличила периодичность курсирования двух поездов. Поезд №206/205 Николаев - Киев осуществит дополнительные рейсы в обоих направлениях 6, 12, 20 августа, а поезд №223/224 Киев - Одесса отправится в дополнительные рейсы из Киева и из Одессы 5, 12, 19 и 20 августа.

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