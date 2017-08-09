Миколаївська обласна філармонія запрошує миколаївців на концерт естрадних мелодій та пісень 9 серпня, середа, 19:00 вас запрошують солісти Миколаївської обласної філармонії! В програмі естрадні мелодії та пісні. Місце зустрічи: літній театральний майданчик Російського драмтеатру (м.Миколаїв, вул.Адміральська 27) Ціна квитка 30 грн. Довідки та замовлення квитків за тел: (0512) 56-31-60,(0512) 56-31-61 моб: 098-293-71-28 (адміністратор Вікторія Вікторівна Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама