27.07.17 08:013170
Миколаївська обласна філармонія запрошує миколаївців на концерт естрадних мелодій та пісень
|09.08.17 17:27
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9 серпня, середа, 19:00 вас запрошують солісти Миколаївської обласної філармонії!
9 серпня, середа, 19:00 вас запрошують солісти Миколаївської обласної філармонії!
В програмі естрадні мелодії та пісні.
Місце зустрічи: літній театральний майданчик Російського драмтеатру (м.Миколаїв, вул.Адміральська 27)
Ціна квитка 30 грн.
Довідки та замовлення квитків за тел: (0512) 56-31-60,(0512) 56-31-61 моб: 098-293-71-28 (адміністратор Вікторія Вікторівна