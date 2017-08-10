В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

В мероприятии принимают участие более 250 человек, в их числе – зарубежные делегации.

В Одессе 9 августа начался фестиваль квир-культуры "Одесса Прайд-2017".

В прайде принимают участие более 250 человек. В их числе – зарубежные делегации, в частности, уже прибыли представители из Великобритании и Германии.

Кроме того, запланирован фестиваль креативных протестов, проводимый совместно с Munich Kiev Queer, фотовыставка, посвященная Одессе, показ фильма о правах человека, дискуссии, а на 13 августа запланирована уличная правозащитная акция "Марш равенства".

В то же время представители ряда христианских конфессий региона заявили, что выступают против проведения указанного уличного шествия.

Они направили городскому голове Одессы Геннадию Труханову и председателю областной госадминистрации Максиму Степанову обращение, в котором просят не допустить проведения марша. Кроме того, представители религиозных конфессий подчеркнули, что намерены организовать свое мероприятие в поддержку традиционных семейных отношений и христианских ценностей. Мероприятие они запланировали также на 13 августа в центре города.

По словам старшего пастора Реформаторской церкви, они пройдут по историческому центру, чтобы "выразить любовь и уважение к семейным ценностям".

Напомним, что в 2016 году участникам "Одесса Прайд" и горожанам, которые пришли их поддержать, удалось провести непродолжительный марш под охраной полиции, после которого людей увезли на автобусе подальше от противников мероприятий.