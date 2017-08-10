Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

10.08.17 10:59Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Объявлен конкурс на занятие вакантной должности заведующего сектором пресс-службы управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской областной государственной администрации.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Николаевской облгосадминистрации.

У соискателей документы принимают до 15 августа.

Сам конкурс пройдет 22 августа в 10.00 по адресу: город Николаев, улица Адмиральская, 22, кабинет 817.

Должностной оклад - 4100 гривен.

—Обеспечивает организацию прямых и обратных информационных потоков между облгосадминистрацией, другими местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, объединениями граждан и населением области путем организации проведения «Горячих линий», «прямых связей», тематических встреч, с использованием возможностей печатных и электронных региональных средств массовой информации, сети Интернет. Обеспечивает подготовку информационных сообщений о важнейших событиях общественно-политического и социально-экономической жизни области, инициативы руководства облгосадминистрации для дальнейшего их размещения в местных СМИ, - сказано в перечне должностных обязанностей.

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