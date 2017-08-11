Польские пограничники штрафуют туристов за селфи

11.08.17 20:40Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Польские пограничники уже оштрафовали пять туристов за селфи на границе с украинским пограничным столбом. Об этом сообщает издание zaxid.net.

За последние несколько дней польские пограничники оштрафовали по меньшей мере пять человек, которые нелегально пересекли польско-украинскую границу. Все оштрафованные – это туристы, которым захотелось сделать фотографию с украинским пограничным столбом в Бещадах.

Отмечается, что двое граждан Ирландии, которые были в отпуске на Подкарпатье, несмотря на видимые знаки запрета, зашли на полосу границы в окрестностях села Германовкое.

44-летняя женщина и 21-летний мужчина хотели вблизи посмотреть на внешнюю границу Европейского Союза, а селфи сделали на память из путешествия. За вход на полосу границы ирландцы получили штрафы по 100 злотых.

Кроме того, на днях трое польских туристов нелегально перешли польско-украинскую границу в Бещадах только для того, чтобы сделать фотографии с украинским пограничным столбом. Все они теперь вынуждены заплатить штрафы в сумме от 50 до 100 злотых.

В польской Пограничной службе отметили, что количество туристов, которые нелегально переходят границу, увеличивается каждый год во время летнего периода. В соответствии с Кодексом правонарушений Республики Польша, нелегальный переход через границу наказывается штрафом в сумме от 50 до 500 злотых.

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