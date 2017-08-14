В ЕС сократилось число приезжающих нелегалов

В то же время Испания переживает наибольшее миграционное давление с 2009 года.

Общее число нелегальных мигрантов, которые пересекли границу Евросоюза за первые семь месяцев 2017 года, сократилось на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Европейское пограничное агентство Frontex.

Так, в июле было зафиксировано 15,4 тысяч случаев незаконных пересечений границы на четырех основных миграционных маршрутах в ЕС.

В то же время число прибывающих в Италию мигрантов упало на 57%, что является самым низким уровнем за июль с 2014 года. В то же время Испания переживает наибольшее миграционное давление с 2009 года.

Напомним, Италия готовит операцию своих военно-морских сил в ливийских территориальных водах Средиземного моря. Основной задачей операции станет борьба с контрабандистами, перевозящими беженцев с территории Ливии в нейтральные воды, где их вынужденно подбирают корабли итальянского флота или суда благотворительных организаций.