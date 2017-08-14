Итальянская авиакомпания запускает рейсы из Львова в Милан

14.08.17 19:50Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Шесть рейсов запустит авиакомпания Ernest Airlines.

Из аэропорта Львова с сентября откроются рейсы в Милан. Об этом сообщила директор аэропорта Татьяна Романовская, сообщает Львовский портал.

По ее словам, на этой неделе итальянская авиакомпания Ernest Airlines объявит о новых рейсах из Львова.

"Поскольку лоукосты не смогли открыть рейсы на Италию и Испанию, то мы нашли новую итальянскую компанию, которая уже на днях объявит, что 22 сентября из Львова будет новый рейс на Милан по пятницам и воскресеньям", – сообщила Романовская.

Также она добавила, что впоследствии компания планирует запустить рейс и по вторникам.

Кроме того, с декабря итальянская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венецию и Неаполь, а в летнем сезоне перевозок 2018 года – до Сардинии, Вероны и Пармы.

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