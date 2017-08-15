Укрзализныця запустит дополнительные поезда ко Дню Независимости

15.08.17 12:11Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Поезда назначены на 24, 26, 27 и 28 августа.

Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов для перевозок в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, поезда будут ходить 24, 26, 27 и 28 августа по маршрутам Киев – Днепр, Киев – Хмельницкий, Киев – Львов, Николаев – Киев и Одесса – Киев.

Поезд № 179 Киев – Днепр будет курсировать 24 августа. Состав отправится с Киева в 08:36 и приедет в Днепр в 17:51. В обратном направлении поезд отправится в 12:12 и прибудет в Киев в 22:27.

Поезд № 271/272 Киев – Хмельницкий будет курсировать 24 и 28 августа – отправится из Киева в 06:30 и прибудет в Хмельницкий в 12:10. Обратно из Хмельницкого поезд отправится в 13:15 и прибудет в Киев в 18:25.

Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 24 и 28 августа – отправится из Киева в 08:03 и прибудет во Львов в 17:30. Обратно из Львова отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.

Поезд № 206/205 Николаев – Киев назначен на 26 и 28 августа – отправление из Николаева назначено на 11:53 и прибытие в Киев – на 20:50. Из Киева – отправление в 6:17 и прибытие в Николаев в 16:25.

Поезд № 224/223 Одесса – Киев будет курсировать 24, 26 и 27 августа. Состав отправится из Одессы в 10:37 и прибудет в Киев в 20:37, в обратный путь он отправится в 7:54 и прибудет в Одессу в 17:51.

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