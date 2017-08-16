В Николаеве пройдет регата на кубок Макарова

16.08.17 08:55Сколько просмотров этой статьи104Сколько комментариев этой статьи0

С 22 по 27 августа пройдет парусная регата на «Кубок Ю.И. Макарова» — открытый Чемпионат Николаевской области среди крейсерско-гоночных яхт, приуроченный ко Дню Независимости Украины.

Гонка проводится Николаевской областной федерацией парусного спорта и Николаевским областным яхт-клубом.

Соревнования проводятся с целью: популяризации и развития парусного спорта; повышение спортивного мастерства участников; пропаганды здорового образа жизни, привлечение молодежи к активным занятиям спортом.

На сайте Николаевской областной федерации парусного спорта можно найти положения для регистрации в регате.

В связи с тем, что работа мандатной комиссии по регистрации яхт-участников соревнований будет завершаться непосредственно перед стартом регаты, останется мало времени для подготовки документов (списков участников и т.д.). Для ускорения и упрощения процедуры регистрации предлагаем потенциальным участникам регистрироваться предварительно через новый парусный ресурс sail-races.org на странице нашей регаты.

Также очень просим при регистрации иметь заполненные ЗАРАНЕЕ и подписанные капитаном и членами экипажа следующие документы:

Декларація відповідальної юридичної або фізичної особи (власника) крейсерсько-перегонового судна, форма 31 ВФУ.

Запис на участь від крейсерсько-перегонової яхти — декларація капітана крейсерсько-перегонового судна — декларація учасника крейсерських вітрильницьких перегонів, форма 12 ВФУ.

Также напоминаем, что регистрация яхт будет происходить в помещении ОСДЮШОР «Областной яхт-клуб» 22 августа с 17-00 до 19-00 и 23 августа с 14-00 до 17-30.

После окончания указанного времени работы регистрация участников будет производиться только при условии оплаты стартового взноса в ДВОЙНОМ размере.

Справка

Юрий Иванович Макаров — один из организаторов судостроительной отрасли СССР, директор Черноморского судостроительного завода.

Макарову были выданы 5 авторских свидетельств Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий.

В 1958 году окончил Николаевский кораблестроительный институт, после чего начал работать на ЧСЗ.

В 1963 году стал мастером спорта СССР по парусному спорту.

В 1979 году выбран на должность генерального директора ЧСЗ по рекомендации предыдущего директора — Анатолия Борисовича Ганькевича, который уходил на пенсию.

Под руководством Ю. И. Макарова было построено более 500 гражданских, рыбопромысловых, научно-исследовательских судов, военных кораблей. Среди них — тяжелые авианесущие крейсеры «Минск» (1978), «Новороссийск»[1] (1982), «Баку» (1987), «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (1990), рыболовецкие траулеры типа «Маяковский», «Пулковский меридиан», научно-исследовательские — «Академик Книпович», «Академик Сергей Королёв», первый военный корабль независимой Украины — «Славутич».

3 декабря 1992 года был избран академиком Академии инженерных наук Украины.

22 февраля 2002 года — решением сессии горсовета сквер на Намыве назван в честь Ю. И. Макарова, как основателя этого микрорайона.[

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