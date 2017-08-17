В Николаеве впервые пройдет соревнование по триатлону

В среду, 16 августа, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив совместно с президентом Федерации триатлона Украины Андреем Бильд и вице-президентом Анатолием Галецким осмотрели территорию Парка Победы, где уже в сентябре состоится фестиваль спорта – первые на Николаевщине соревнования по триатлону.

Об это сообщает пресс-служба ОГА.

Известно, что старт соревнований по триатлону пройдет на городском пляже. Велосипедная и беговая дистанция будут проходить через Парк Победы. Финиш – на стадионе возле Парка.

Отметим, что соревнования состоятся 3 сентября. Главная цель – предоставление возможности всем желающим попробовать себя в триатлоне. Участников ждут 200 м плавательной дистанции 12 км - велосипедной езды и 3 км бега. В программе фестиваля гостей ожидает презентация спортивных федераций.

Также облгосадминистрация информирует, что в случае продолжения карантинных мероприятий в связи с выявлением возбудителей инфекции, соревнования будут проведены без водного этапа.