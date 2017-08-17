Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

17.08.17 15:05Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

Выбрав бюджетное направление, компания из двух туристов может отдыхать примерно на 1000 гривен в день.

Эксперты туристического сервиса Momondo составили список самых бюджетных стран для отдыха с точки зрения туристов из СНГ. Представители компании расставили страны в рейтинге, изучив, сколько в них стоит отпускная корзина — набор востребованных у путешественников товаров и услуг. В нее входят обед на двоих в кафе или ресторане, покупка еды в супермаркетах и на рынках (хлеб, сыр, овощи и фрукты, вино и пиво), поездки на такси и общественном транспорте в один конец.

В результате выяснилось, что самым дешевым направлением для отдыха является Индия. Здесь двое туристов могут вложиться в 890 грн. Второе место досталось Тунису, где компания из двух отдыхающих потратит примерно 910 грн. Замыкает топ-3 Молдавия с цифрой 925 грн.

Четвертое место заняла Куба (970 грн), пятая позиция досталась Грузии (1135 грн). Дальше в топ-десятке идут Шри-Ланка, Азербайджан, Армения, Вьетнам и Сербия.

Самым дорогим направлением для туристов из СНГ является Швейцария. В этой стране день отдыха обойдется где-то в 5460 грн.

Отметим, что ранее эксперты подсчитали, что в 2017 году отдых на украинских курортах станет дороже примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Это значит, что тем, кто рассчитывает на по-настоящему бюджетный отдых, нужно было бронировать туры еще в начале весны.

Если говорить о семейном отдыхе, то здесь в бюджетном варианте придется тратить примерно 250 грн на человека в день. Таким образом неделя на курорте обойдется семье с четырех человек в 7 тыс. гривен.

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