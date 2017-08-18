У Миколаєві була відкрита креативна галерея

Оригінальний задум реалізував художник Олександр Сочнев

Основу творчості художниці становлять казки про кентаврів та кентавресс. Фото надане автором Основу творчості художниці становлять казки про кентаврів та кентавресс. Фото надане автором

Ще 14 років тому він створив інтернет-проект «Apollo», де знайомив відвідувачів з іменами талановитих митців та їхніми творами. А днями віртуальне мистецтво стало доступним в реаліях художньої галереї, під яку переобладнали одне з приміщень торговельного центру.

Відкрили першу експозицію твори заслуженого діяча мистецтв України професора Інни Черкесової. Вона викладає в одному з миколаївських вишів, автор навчального посібника та багатьох наукових робіт з історії культури. Митець створює художні твори в різних техніках декоративно-прикладного мистецтва та графічного дизайну, розробила концепцію утворення стилю півдня України в художніх ткацьких та вишитих виробах ручної роботи.

Директор галереї Олександр Сочнев каже, що задумував проект як творчий майданчик для того, щоб визнані умільці передавали свої знання, досвід, вміння новачкам. А кращого майстра, ніж Інна Черкесова, складно знайти. «Багатогранний талант художниці охоплює різні творчі сфери, — зазначає Олександр. — На виставці представлено 37 робіт, написаних нитками та пером, які є ілюстраціями до книжки Інни Черкесової «Казки кентавресси». Сподіваюся, що надалі галерея стане постійним майданчиком не лише для демонстрації робіт, а й навчання розуміти мистецтво».