У Миколаєві була відкрита креативна галерея

18.08.17 08:23Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Оригінальний задум реалізував художник Олександр Сочнев

Основу творчості художниці становлять казки про кентаврів та кентавресс. Фото надане автором Основу творчості художниці становлять казки про кентаврів та кентавресс. Фото надане автором

Ще 14 років тому він створив інтернет-проект «Apollo», де знайомив відвідувачів з іменами талановитих митців та їхніми творами. А днями віртуальне мистецтво стало доступним в реаліях художньої галереї, під яку переобладнали одне з приміщень торговельного центру.

Відкрили першу експозицію твори заслуженого діяча мистецтв України професора Інни Черкесової. Вона викладає в одному з миколаївських вишів, автор навчального посібника та багатьох наукових робіт з історії культури. Митець створює художні твори в різних техніках декоративно-прикладного мистецтва та графічного дизайну, розробила концепцію утворення стилю півдня України в художніх ткацьких та вишитих виробах ручної роботи.

Директор галереї Олександр Сочнев каже, що задумував проект як творчий майданчик для того, щоб визнані умільці передавали свої знання, досвід, вміння новачкам. А кращого майстра, ніж Інна Черкесова, складно знайти. «Багатогранний талант художниці охоплює різні творчі сфери, — зазначає Олександр. — На виставці представлено 37 робіт, написаних нитками та пером, які є ілюстраціями до книжки Інни Черкесової «Казки кентавресси». Сподіваюся, що надалі галерея стане постійним майданчиком не лише для демонстрації робіт, а й навчання розуміти мистецтво».

Похожие новости

15.05.17 15:08Могилянка запрошує на виставку відомої художниці

12.05.17 17:1821 мая в Николаеве пройдет выставка собак

03.04.17 14:37В Николаеве состоится выставка картин Андрея Антонюка «Небесне і земне»

17.09.15 14:57В пятницу выставкой «Песня предков» откроется выставочный сезон в галерее «На Спасской 45»

13.03.14 09:29Киевская выставка нашого земляка

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Пятница, 18.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:01В мэрии заявили, что николаевские школы готовы к учебному году

12:40Украина перейдёт с аналогового на цифровое телевидение 30 марта 2018 года

12:18Запрещенная реклама проскользнула на телеканале "Николаев"

12:00В Україні за роки незалежності затримали 120 тис. незаконних мігрантів

11:40Гройсман выразился о Николаеве, как о депрессивном городе

11:21Сегодня день смеющихся ангелов

11:07Нацбанк ужесточит требования к аудиторам

10:56Недавно открытый вице-премьером элеватор под Николаевом обрушился

10:45Водоемы Николаева закрыли для купания из-за холерного вибриона

10:32Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:14В Украине сегодня тропическая жара

09:58В Николаеве может появиться первая бетонная дорога

09:38В «Борисполе» построят вторую взлетно-посадочную полосу

09:19Премьер- министр провел инспекцию ремонта Снигиревской трассы

09:00Курс валют на 18 августа

08:41Українські авіаремонтники розпочнуть обслуговування Boeing і Airbus

08:23У Миколаєві була відкрита креативна галерея

08:04Минулої доби гарячою точкою в зоні АТО стала Авдіївська «промка»: є поранені

 17.08

21:00Вы должны по максимуму: в Николаеве Гройсман призвал губернаторов и мэров обновлять технику и качественно убирать дороги

20:50АТОшников планировали обвинить в российских терактах

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.08.17 13:093350

За останню добу на залізничних об’єктах троє молодиків отримали електротравми

04.08.17 13:327250

В Николаеве планируют провести благотворительную акцию

04.08.17 13:432900

У Кабміні розповіли, на що витратять надприбутки бюджету

04.08.17 14:133320

Міносвіти подовжило термін подачі оригіналів документів для зарахування на бюджет

Самые читаемые

05.08.17 10:0821910

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

04.08.17 13:327250

В Николаеве планируют провести благотворительную акцию

04.08.17 14:347020

Польза и вред персиков для организма человека

06.08.17 19:066900

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама