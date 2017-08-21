Украинцы массово уходят за покупками в сеть: что и где заказывают

После бума на технику и одежду пришла мода на продукты, товары для здоровья и книги.

Украинский шопинг все больше уходит в сеть. По данным портала онлайн-торговли Prom.ua, за первое полугодие 2017 года украинцы потратили на покупки в интернете 6 млрд грн, закупив там на 44% больше товаров, чем в прошлом году, передает Сегодня.

ТЕНДЕНЦИИ

Самыми активными стали интернет-предприниматели из Харькова — за год они отправили 239 тыс. посылок по всей стране. На втором месте — Киев (238 тыс.), на третьем — Одесса (149 тыс.). Львовяне, несмотря на небольшие объемы онлайн-торговли (всего 37 тыс.), интенсивнее других осваивают рынок: за год предпринимателей там стало на 11% больше (в других городах прирост 7—8%).

Что касается торговых потоков, то больше всего товаров идет из Харькова в Киев (126 тыс. заказов), из Киева в Одессу (83 тыс.) и из Одессы в Киев (80 тыс.). "Ключевые товаропотоки помимо столицы образуются в тех городах, где находятся крупнейшие оптово-розничные рынки — "Барабашово" (Харьков) и "Седьмой километр" (Одесса)", — объяс­няют аналитики. При этом на рынке онлайн-коммерции в 2017-м отмечают новые тренды товаров. "Одежда, техника и товары для дома были главными двигателями роста онлайн-коммерции в последние несколько лет. Сейчас им на смену приходят новые перспективные направления — торговля продуктами, инструментами, книгами, товарами для хобби, а также красоты и здоровья, — отмечает эксперт Иван Портной. — Продавцам нужно вовремя понять изменения в потребностях покупателей, наладить отношения с поставщиками и оперативно предоставить нужный товар, когда спрос резко возрастет".

ЧЕМ СНАБЖАЮТ

У Киева часто заказывают мединструменты, перчатки, витамины, стоматологические материалы, иглы, шприцы и пластыри. В среднем одна компания, например, на перчатках зарабатывает 13 тыс. грн в год. Одесситы поставляют в другие регионы платья, кроссовки, футболки, сумочки и белье. Товарооборот компании, продающей только женские платья, может составить 60,5 тыс. грн в год. Харьковчане продают кондитерские инструменты, средства для стирки, постельное белье и саженцы. На одних только кондитерских инструментах компания может заработать около 17 тыс. грн. А в Днепре заказы­вают запчас­ти, фонари, мотокосы, шлифовальные машины, дрели и шуруповерты. За год фирма может заработать на запчастях 21 тыс. грн. Львов специализируется на поставках кофе, шоколада и ингредиентов для выпечки (мука, дрожжи, закваски). На кофе тут можно "поднять" в год до 64,5 тыс. грн. Продавцы при этом отмечают, что на спрос часто влияют сезонные факторы.

"Летом растет спрос на специи и пряности, особенно на приправы для мяса и шашлыка, а также консервации. Покупатели делают большие заказы в начале июня, перед тем как отправиться на дачу. Зимой очень популярны натуральные чаи, имбирь, а также специи для глинтвейна", — говорит владелец интернет-магазина Федор Шарапов.

ЧЕМ ЗАПАСАЮТСЯ

Киевляне активно покупают платья, белье, туники, блузки, кеды. Средний чек за одно платье — 528 грн, а за пару обуви — 1000 грн. Одесситы в основном заказывают кофе, тратя на один заказ в среднем 876 грн. Харьковчане покупают медтовары (на перчатки в среднем тратят 345 грн, а на витамины — 527 грн). В топ популярных покупок львовян входят диски, шины, запчасти, масла (средний чек за автозеркала и комплектующие — 430 грн, а на шины и диски — 3107 грн). Не падает спрос и на стройматериалы.

"На них сезонность не так сильно влияет, в отличие от повышения курса. Инструменты покупают всегда, зимой больше для внутренних работ, а летом — для внешних. Но в этом году из-за холодного лета спрос снизился", — говорит владелец интернет-магазина Валентин Гончаров. Жители Днепра активно покупают смартфоны и чехлы к ним (средний чек на чехол — 106 грн, на смартфон — 2845 грн).

Пряжа из Одессы и игрушки из Львова

Еще один тренд онлайн-торговли сегодня — продажа изделий ручной работы. Как объяснили нам специалисты одной из хендмейд-площадок, самое популярное направление — создание украшений.

"Такие изделия занимают 22% рынка хендмейда. Зато среди покупателей больше всего пользуются спросом аксессуары и сумки — 27% заказов, а уже на втором месте — украшения и товары для дома — по 16% заказов за год", — говорят в компании.

Большинство авторских изделий на площадке (40% от общего количества) смастерили киевляне. Причем в равной степени популярны украшения, аксессуары и сумки, товары для дома: "Традиционно спрос на такую продукцию в столице на 80% выше, чем в других городах. Второй по активности — Харьков. Чаще всего у них заказывают украшения. В Одессе четверть от всех заказов составляют материалы для творчества (пряжа, бумага, заготовки). Во Львове местные мастера специализируются на открытках, статуэтках и авторских игрушках. Но их изделия составляют только 5%. Изделий мастеров из Днепра чуть больше — 7,5%".