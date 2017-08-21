В Николаев прибыло мотивированное пополнение молодых гвардейцев

Каждый из этих парней добровольно принял решение служить в Нацгвардии.

Відповідно до Указу Президента України №178/2017 «Про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України»до військової частини 3039 НГУ прибула перша частка молодого поповнення додаткового призову 2017 року, повідомляє Главное™.

Основну увагу під час відбору на Миколаївському обласному збірному пункті звертають на професійно-важливі психічні якості та стан фізичного здоров’я призовників, так як вони вже зовсім скоро будуть потрібні для виконання службово-бойових завдань. З цією метою офіцерами психологами проводиться тестування та бесіди, а медиками детальний огляд та вивчення стану здоров’я призовників.

Командування військової частини 3039 привітало юних гвардійців з прибуттям до пункту постійної дислокації частини та надали відповіді на питання, які цікавили воїнів. Після отримання військової форми молоде поповнення вирушило на медичний огляд.

Новоспеченим гвардійцям допомогла дізнатися про історію та кращі традиції військової частини бібліотекар, яка у кімнаті бойової слави навела молодим гвардійцям яскраві приклади мужності, патріотизму та вірності військовій присязі військовослужбовцями Миколаївського полку.

Також, слід зазначити, що молоде поповнення, яке прибуде до військової частини буде займатися виключно службово-бойовими завданнями, які пов’язанні з конвоюванням, екстрадицією та охороною підсудних. До виконання завдань в зоні АТО військовослужбовці строкової служби не залучаються.

Попереду гвардійців чекає непростий, але дуже цікавий етап становлення юного воїна по завершенню якого кожен з них зможе з гордістю назвати себе військовослужбовцем Національної гвардії України.