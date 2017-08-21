В Николаеве пройдет выставка собак В сентябре в Николаев со всей Украины приедут владельцы собак со своими питомцами. В рамках выставки FCI-CACIB «АРСАНИЯ-ОСЕНЬ-2017» пройдут и монопородные выставки собак среди следующих пород: канне корсо, французский бульдог, бигль, джек рассел терьер, чихуахуа. Сама выставка состоится 9 сентября в Ракетном урочище, по адресу ул. Привольная 136Б, спортивный комплекс МЧС. Начало мероприятия в 10:00. Организаторы выставки - Николаевское областное отделение КСУ, сейчас активно готовятся к мероприятию. Уже известны имена некоторых экспертов, которые будут оценивать участников: TATYANA SHYJAN /UKRAINE/ - ALLROUNDER YESAULOVA TATYANA /UKRAINE/ - 3, 9 группа ROMANOVSKAYA TATIANA /BELARUS/ - 2, 3, 4, 6, 8, 9 группы, немецкий шпиц, самоед, сибирский хаски, чау чау, вео, американский бульдог. С остальными экспертами ведутся переговоры. Более детально ознакомиться с информацией, а также скачать заявочные листы можно на сайте НОО КСУ: http://uku-nikolaev.com.ua/. Сообщает Николаев сити Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама