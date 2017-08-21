В Николаеве пройдет выставка собак
|21.08.17 18:25
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В сентябре в Николаев со всей Украины приедут владельцы собак со своими питомцами.
В рамках выставки FCI-CACIB «АРСАНИЯ-ОСЕНЬ-2017» пройдут и монопородные выставки собак среди следующих пород: канне корсо, французский бульдог, бигль, джек рассел терьер, чихуахуа.
Сама выставка состоится 9 сентября в Ракетном урочище, по адресу ул. Привольная 136Б, спортивный комплекс МЧС. Начало мероприятия в 10:00.
Организаторы выставки - Николаевское областное отделение КСУ, сейчас активно готовятся к мероприятию. Уже известны имена некоторых экспертов, которые будут оценивать участников:
TATYANA SHYJAN /UKRAINE/ - ALLROUNDER
YESAULOVA TATYANA /UKRAINE/ - 3, 9 группа
ROMANOVSKAYA TATIANA /BELARUS/ - 2, 3, 4, 6, 8, 9 группы, немецкий шпиц, самоед, сибирский хаски, чау чау, вео, американский бульдог.
С остальными экспертами ведутся переговоры.
Более детально ознакомиться с информацией, а также скачать заявочные листы можно на сайте НОО КСУ: http://uku-nikolaev.com.ua/.
Сообщает Николаев сити