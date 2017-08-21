В Николаеве пройдет выставка собак

21.08.17 18:25Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В сентябре в Николаев со всей Украины приедут владельцы собак со своими питомцами.

В рамках выставки FCI-CACIB «АРСАНИЯ-ОСЕНЬ-2017» пройдут и монопородные выставки собак среди следующих пород: канне корсо, французский бульдог, бигль, джек рассел терьер, чихуахуа.

Сама выставка состоится 9 сентября в Ракетном урочище, по адресу ул. Привольная 136Б, спортивный комплекс МЧС. Начало мероприятия в 10:00.

Организаторы выставки - Николаевское областное отделение КСУ, сейчас активно готовятся к мероприятию. Уже известны имена некоторых экспертов, которые будут оценивать участников:

TATYANA SHYJAN /UKRAINE/ - ALLROUNDER

YESAULOVA TATYANA /UKRAINE/ - 3, 9 группа

ROMANOVSKAYA TATIANA /BELARUS/ - 2, 3, 4, 6, 8, 9 группы, немецкий шпиц, самоед, сибирский хаски, чау чау, вео, американский бульдог.

С остальными экспертами ведутся переговоры.

Более детально ознакомиться с информацией, а также скачать заявочные листы можно на сайте НОО КСУ: http://uku-nikolaev.com.ua/.

Сообщает Николаев сити

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