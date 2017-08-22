Анонс николаевских мероприятий 23 и 24 августа, ко Дню государственного флага и Дню независимости Украины, в Николаеве пройдет ряд мероприятий. 22.08.2017 10:00 Информационный час «День Независимости – история и особенности» (Отделение дневного пребывания Ингульского района структурного подразделения городского территориального центра, ул. Кузнецкая, 83) 11:00 Виртуальная беседа-путешествие «Украина! Славный мой край!» (Отделение дневного пребывания Ингульского района структурного подразделения городского территориального центра, ул. Кузнечная, 83) 12:00 Конкурсная программа для юношества - историческая палитра «Прильну душой я к Украине ... » (Микрорайон Матвеевка, билиотека-филиал №21 ЦБС для взрослых, улица Силикатная, 174/1) 15:00 Литературно-музыкальная программа «Свою Украину любите» (Отделение дневного пребывания Корабельного района структурного подразделения городского территориального центра, проспект Богоявленский, 301) 23.08.2017 10:00 Торжественная церемония поднятия большого Государственного Флага Украины (Соборная площадь и площадь у здания облгосадминистрации, улица Адмиральская) 08:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины, вручение паспортов, концертная программа (Веселиновское кольцо, Одесское шоссе-улица Очаковская) 09:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины над зданием администрации Заводского района города (Улица Пограничная, 9) 09:00 Торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины над зданием администрации Корабельного района города «Расцветают цветами свободы знамена желто-голубые» (Проспект Богоявленский, 316, у остановки «Универсам») 09:00 Торжественное поднятие Государственного Флага Украины над зданием администрации Ингульского района города (Площадь у административного здания, проспект Богоявленский, 1) 09:00 Акция "Поем Гимн Украины вместе" (Детский Центр внешкольной работы Корабельного района, проспект Корабелов, 12/1) 9:30 Возложение венков и цветов к памятнику Воину - освободителю (Корабельный район, улица Ольшанцев, 66) 10:00 Воспитательно-патриотический час «Флаг наш золотом цветет» (Матвеевский дом культуры, улица Матвеевская, 1) 10:30 Образовательная программа. Час общения «Красочная моя Украина» (Библиотека - филиал №5, улица Южная, 52) 11:00 Игры патриотов "Цени родное - цени украинское! " (Библиотека-филиал №8, переулок Корабелов, 12) 11:00 Литературно-музыкальная программа «С Украиной в сердце» (Отделение дневного пребывания Заводского района структурного подразделения городского территориального центра, улица Кузнечная, 83) 12:00 Областное торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины (Николаевский украинский академический театр драмы и музыкальной комедии, улица Дудаева, 59) 12:00 Электронная презентация литературно-музыкальной композиции «Свою Украину любите!» (Библиотека-филиал №18 ЦБС для взрослых, проспект Корабелов, 12) 19:00 Концертно-развлекательная программа дома культуры Большой Коренихи «Мы дети твои, Украина!» (Микрорайон Большая Корениха, концертная площадка у конечной остановки маршрута №23) 24.08.2017 10:00 Возложение цветов к братской могиле воинов (Улица Веселиновская, 7) 10:00 Возложение цветов к мемориалу воинам освободителям и воинам - односельчанам (Микрорайон Матвеевка, парк Славы, улица Силикатная, 174) 10:00 Легкоатлетические соревнования «Забег в вышиванках» (Центральный городской стадион, улица Спортивная, 1/1) 11:00 Фестиваль казацкого искусства «Казацкому роду нет перевода» 16:00 Флешмоб «Украина объединяет» 17:00 Праздничная концертно-развлекательная программа «Мы крылья твои, Украина!» (Культурно-игровой комплекс «Детский городок «Сказка», улица Декабристов, 38а) 17:00 Культурно-развлекательная программа Матвеевского дома культуры «Живи, Украина, в песне и в слове!» (Микрорайон Матвеевка, агитплощадка, улица Силикатная, 267) 17:00 Большая праздничная программа «Твой день, Украина!»: 22:00 выступление духового оркестра; казацкие развлечения, мастер-классы для детей и взрослых; юбилейная программа Ассоциации деятелей эстрадного искусства Украины; концертная программа городского совета национальных обществ; выступления лучших исполнителей и творческих коллективов города; концерт группы «Индиго» (Каштановый сквер, улица Соборная) 18:00 Концерт духового оркестра (Улица Набережная, у памятника М.Л. Фалееву) 18:00 Праздничная программа «Приди ко мне Украина, благослови добром меня» (Дом культуры Малой Коренихи, улица Клубная, 10) 18:00 Праздничная концертно-развлекательная программа «Венок Украине сплетаем из талантов родного края»: праздничный концерт; флешмоб «Единая Украина»; игры и конкурсы для взрослых и детей (Николаевский городской дворец культуры «Корабельный», площадка во внутреннем дворике, проспект Богоявленский, 328) 24-28.08. 2017 10:00 Открытый турнир по футболу среди юношей 2006 г.р. (Центральный городской стадион, поле с искусственным покрытием, улица Спортивная, 1/1) 25.08.2017 15:00 Праздничный концерт оперно-вокальной студии им. Нины Западинской «Украину песней венчаем» (Выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и искусств, улица Никольская, 54) 19:00 Праздничный концерт «Любите свою Украину!» (КП "Николаевские парки», парк «Лески», улица Курортная, 3) 28.08.2017 17:30 Праздничный концерт «Край мой родной» Кульбакинского дома культуры (Концертная площадка у самолета, улица Знаменская, 8) Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама