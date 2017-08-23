09.08.17 18:395720
В День Независимости николаевцев зовут посетить яркое конно-спортивное шоу
|23.08.17 14:46
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Завтра, 24 августа, на территории конно-спортивной базы (микрорайон Варваровка) состоится яркое шоу ко Дню Независимости Украины. Гости мероприятия смогут увидеть показательные выступления жокеев в выездке (танец лошади, - прим.) и конкуре (преодоление препятствий, - прим.), а также уникальный танец лошадей с автомобилями.
Завтра, 24 августа, на территории конно-спортивной базы (микрорайон Варваровка) состоится яркое шоу ко Дню Независимости Украины. Гости мероприятия смогут увидеть показательные выступления жокеев в выездке (танец лошади, - прим.) и конкуре (преодоление препятствий, - прим.), а также уникальный танец лошадей с автомобилями.
Об этом рассказали организаторы мероприятия, передает НикВести.
В частности, зрителей ожидает костюмированный конкур, а также выполнение прыжков лошадьми через препятствие с постепенным повышением высоты.
Гости шоу также смогут прокатиться верхом за символическую плату, а также сфотографироваться с грациозными животными.
Начало мероприятия в 10:00, вход свободный.